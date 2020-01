Pokémon GO : 900 millions de dollars en 2019, un record !

En juillet dernier, le jeu qui a fait le succès du studio Niantic, Pokémon GO (v0.129.4, 295 Mo, iOS 10.0), a soufflé sa troisième bougie.



Trois ans que le jeu fait le bonheur des amateurs des petites créatures... Malgré un essoufflement de l'engouement, le jeu continue de fidéliser des milliers de joueurs chaque jour, permettant d'afficher des revenus impressionnants. Car oui, en ce début d'année 2020, il est l'heure de faire le bilan pour ce jeu qui, à tort, à souvent été décrit comme étant enterré.



Selon le site web spécialisé Sensor Tower, le jeu aurait généré 900 millions de dollars en 2019, un vrai record...

Pokémon GO a généré 900 millions de dollars en 2019

C'est impressionnant, et les comparaisons sont affolantes : avec plus de 894 millions de dollars durant l'exercice écoulé, les revenus ont connu une hausse de 10% par rapport à 2018, et même 51 % par rapport à 2017.



Dans le détail, 482 millions de dollars ont été générés sur Android et 412 millions sur iOS, augmentant le total à plus de 3 milliards de dollars depuis sa sortie.



Parmi vous, est-ce qu'il y a encore des joueurs de Pokémon GO ? Si oui, dépensez-vous de l'argent au sein de ce dernier ?



