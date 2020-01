Après l’iPhone, Cellibrite veut déverrouiller le Mac avec MacQuisition

Cellebrite a récemment racheté une entreprise spécialisée dans le déverrouillage d’iMac et de MacBook sans la présence de son propriétaire. En effet, avec un outil nommé MacQuisition, l’entreprise BlackBag Technologies peut déverrouiller n’importe quel Mac ! L'entreprise Israélienne a racheté BlackBag pour 33 millions de dollars, un investissement qui pourrait très vite être rentabilisé.

L’entreprise Israélienne qui avait fait parler d’elle en 2016 avec le déblocage de l’iPhone du terroriste de San Bernadino avec une facture au FBI de 900 000 dollars, veut passer au niveau supérieur ! En effet, en pleine crise entre Apple et la justice pour une affaire similaire, Cellibrite veut s'attaquer aux Mac.

