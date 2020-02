Mythic Quest Raven’s Banquet : nouvelle vidéo sur la série

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

Au cas où vous l'auriez raté, une nouvelle série télévisée arrive du côté d'Apple TV+ : portant le nom de Mythic Quest: Raven’s Banquet, cette dernière entrera dans l'univers des jeux vidéo en suivant une équipe de développeurs qui auront pour tâche de créer un jeu entrant dans les coeurs des joueurs.



Le lancement est prévu pour le 7 février prochain, et au total, nous aurons le droit à 9 épisodes qui dureront en moyenne 30 minutes et qui seront tous disponibles d'un coup : pas besoin de patienter chaque semaine donc.



Pour l'occasion, la Pomme vient de partager une nouvelle vidéo sur la série au sein de la plateforme Youtube :

Mythic Quest Raven’s Banquet : une nouvelle vidéo

Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de Mythic Quest: Raven’s Banquet puisque cette dernière a été annoncée à l'E3 cet été, avec une production signée Lionsgate, 3 Arts Entertainment et Ubisoft.



La série montrera "l'envers du décor" de la création d'un jeu vidéo en suivant l'équipe de développement dans ses déboires, signant l'arrivée de la première série télévisée humoristique présente sur la plateforme d'Apple.



Côté casting, on retrouvera Rob McElhenney (LOST, Philadelphia), F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch et Jessie Ennis.



Plus que quelques jours à patienter !