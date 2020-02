Tesla rappelle 15 000 Model X pour un problème sur la direction assistée

Si vous faites partie des 15 000 personnes concernées par ce défaut technique, il faut tout simplement vous rapprochez de l'assistance de Tesla qui prendra un rendez-vous avec un centre de service agrée afin que des experts remplacement les boulons et ajoute un produit d'étanchéité qui évitera la future corrosion. Ce n'est pas la première fois que le constructeur automobile est confronté au rappel de ses véhicules. En 2018, la situation était plus grave, puisque 123 000 Model S étaient rappelés pour installer aussi de nouveaux boulons de direction assistée, puisqu'ils étaient également concernés par une corrosion excessive.

C'est dans un mail que le constructeur Tesla a invité certains propriétaires de Tesla Model X à se rapprocher du service client de la marque avançant le fait qu'il y avait un problème sur leur véhicule . Dans ce mail, il est expliqué que Tesla a récemment remarqué un défaut assez dangereux que provoque le sel de déneigement sur les routes. Quand vous roulez l'hiver, vous pouvez circuler sur des routes ayant été au préalable sécurisées par du sel de déneigement pour éviter la formation de plaque de verglas. Cependant, ce sel provoquerait une " corrosion excessive " sur les boulons de la direction assistée de certains Model X. Chaque véhicule est soumis à de la corrosion, mais quand il y en a trop, cela peut devenir dangereux . Justement les Tesla Model X fabriqués avant la mi-octobre 2016 sont concernés par cette tendance de corrosion excessive. Ce qui pousse Tesla à rappeler les 15 000 véhicules concernés c'est que les boulons risquent de rompre pendant que vous conduisez et cela peut provoquer une perte complète de la direction assistée . On vous laisse imaginer la suite...

Bad buzz pour Tesla ! L'entreprise vient de prendre contact avec des propriétaires de Model X pour leur demander de remplacer les boulons de direction assistée. L'entreprise d'Elon Musk a remarqué qu'ils avaient plus tendance à se corroder que la normale, ce qui peut apporter un gros problème de sécurité. Le rappel a été fait discrètement par mail, mais ça n'a pas échappé au média Reuters .

