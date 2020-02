Le CEO d'Instagram explique pourquoi il n'y a toujours pas de version pour iPad

Instagram existe depuis le 6 octobre 2010 et depuis cette date, l'application a toujours été présente sur iPhone, mais jamais sur iPad. Adam Mosseri qui est l'actuel PDG d'Instagram a répondu à la question d'un utilisateur curieux de savoir pourquoi le réseau social snobe la tablette d'Apple depuis tout ce temps !

Instagram sur l'iPad ? Ce n'est pas pour tout de suite.

C'est une question qu'on s'est tous déjà posée. Pourquoi ne puis-je pas avoir Instagram sur mon iPad ? Il y a toujours un petit côté désagréable d'être obligé de prendre son iPhone quand on a envie de checker les nouvelles stories.

Dans une courte réponse, le PDG a expliqué pourquoi jusqu'à aujourd'hui les développeurs du réseau social n'ont jamais travaillé sur une version iPadOS.



D'après Adam Mosseri, il n'y a pas les ressources nécessaires pour développer à la fois sur iPhone et iPad. Il a mis en avant le fait qu'il y a encore beaucoup à faire pour améliorer Instagram. Le réseau social préfère se concentrer sur l'iPhone plutôt que d'aller développer sur l'iPad et être moins efficace dans les mises à jour sur iPhone. Cependant, Instagram n'est pas complètement fermée à une version iPadOS : "Nous aimerions créer une application pour l'iPad, mais nous n'avons que peu de personnel et beaucoup de choses à faire, et ce n'est pas encore la meilleure chose à faire".

Comme vous pouvez le voir, certaines personnes comme Parker Ortolani sont tellement impatientes d'avoir Instagram sur leur iPad, qu’elles vont jusqu'à créer un concept de l'app.

L'unique solution actuellement pour aller sur Instagram via l'iPad, reste de passer par Safari ou tout autre navigateur internet.

Il y a quelques années, il existait de nombreuses applications tierces qui proposaient une expérience alternative à une version officielle, mais le réseau social a tout stoppé en changeant volontairement son API pour que ces apps tierces cessent d'exister.

Ce qui est vraiment dommage, puisque des centaines de milliers de personnes utilisaient ces apps, même si une application tierce ne remplace jamais vraiment la version officielle.

On ne sait pas si dans un avenir proche Instagram se décidera à recruter plus de monde pour agrandir son équipe et consacrer du personnel à la création d'une version iPadOS, voir même macOS ! Après tout, on a le droit de rêver...

