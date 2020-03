Un concept d'iPhone 12 Pro Max avec un capteur photo de 64 mégapixels

Julien Russo

Il nous reste encore 7 mois pour savoir à quoi va ressembler l'iPhone 12 et quand il sera commercialisé. D'ici là, avant le plat de résistance, nous avons l'apéritif qui consiste à admirer les concepts qui pronostiquent les caractéristiques de cette future génération d'iPhone.

Un iPhone 12 Pro Max qui nous fait rêver

Hier, la chaîne YouTube EverythingApplePro a dévoilé un tout nouveau concept, à la fois réaliste et prometteur sur l'iPhone 12 Pro Max. Vous observerez que le nom de ce futur iPhone ne nous est pas inconnu, puisque d'après eux, Apple reprendrait le nom commercial utilisé pour l'iPhone 11.

Pour réaliser ce concept, EverythingApplePro s'est basé sur les révélations de Max Weinbach, un expert des indiscrétions dans l'univers des smartphones, mais plus du côté de Samsung. C'est pour cela que son nom ne vous dit peut-être rien.

Pour cet hypothétique iPhone 12 Pro Max, on retrouve un écran avec une... encoche ! Si certaines rumeurs affirment que 2020 sera la grande année de la disparition de l'encoche, d'autres rumeurs sont catégoriques, Apple ne serait pas encore prêt pour installer les capteurs du Face ID sous l'écran.

L'iPhone 12 Pro Max garderait la même taille d'écran sur l'iPhone 11 Pro Max. Il aurait un capteur photo principal de 64 mégapixels, soit une grande évolution quand on sait que l'iPhone le plus haut de gamme possède 12 mégapixels.

Dans le concept on imagine aussi un nouveau type de zoom qui fonctionnerait avec des algorithmes. Avec l'avance des fabricants chinois sur ce sujet, Apple mettrait les bouchées doubles pour rattraper son petit retard par rapport au zoom de l'appareil photo.

Le zoom via algorithmes nécessite un long travail logiciel, mais malheureusement il est souvent critiqué pour son manque de naturel et de précision. À voir si Apple arriverait à faire changer d'avis les critiques !



Concernant la batterie, d'après le concept, on partirait sur une batterie plus performante, puisque la firme californienne proposerait du 4400 mAh contre du 3969 mAh avec l'iPhone 11 Pro Max. Une meilleure autonomie n'est jamais de refus.