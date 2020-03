iPad Pro 2020 : une puce U1 et 6 Go de RAM avec la puce A12Z

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Encore le nouvel iPad Pro ! Mais cette fois ce ne sont pas des informations officielles provenant d’Apple mais une fuite qui nous dévoile quelques détails supplémentaires. Malgré une présentation complète de l’iPad pro 2020 hier, il nous manquait la quantité de RAM dans l’appareil, chose qu’Apple ne communique jamais publiquement. Mais 9to5Mac a décortiqué la version Golden Master d’iPadOS 13.4 et à obtenu une réponse claire.

6 Go de RAM dans l’iPad Pro

Les nouveaux iPad Pro embarquent donc 6 Go de RAM. C’est deux de mieux que les iPhone 11 Pro mais également que l’iPad Pro 2018, à l’exception de la version avec 1 To d’espace de stockage qui avait déjà droit à 6 Go de RAM. Voilà qui permet de comprendre les gains en performances avancés par Apple, sans passer sur une puce A13X et en améliorant juste la puce A12X qui s’est transformée en A12Z.

La puce U1 dans le nouvel iPad Pro

Autre nouveauté non annoncée et découverte dans les nouveaux iPad Pro, la puce U1 d’Apple.



Embarquant la technologie Ultra Wideband, que l’on a découvert sur les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, elle améliore la localisation et notamment AirDrop. Si c’est tout pour le moment, nul doute que le radar LIDAR inclus et destiné à la réalité augmentée saura s’en servir, même si il faudra attendre iOS 14.



Pour le reste, les nouveaux iPad Pro sont en vente sur l’Apple Store en ligne à partir de 899 euros en version 11 pouces et 1119€ en 12,9 pouces.



Les tablettes professionnelles d’Apple proposent un processeur A12Z, un double appareil photo au dos, un scanner LiDAR, 4 haut-parleurs, 5 microphones et, en option, un Magic Keyboard avec trackpad à 339€.