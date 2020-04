Promo : les forfaits B&You 75 Go et 100 Go avec Spotify gratuit 3 mois

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

8

Cela faisait un moment que les promotions s’étaient arrêtées chez Bouygues Telecom qui répond à Sosh et SFR avec deux offres intéressantes : les forfaits 75 Go à 13,99€ et 100 Go à 15,99€ !



Habituellement, ces deux forfaits sont tarifés à 19,99€ et 24,99€, toujours sans engagement. On constate tout de même une tendance à la hausse avec des baisses de prix moins conséquentes que par le passé mais avec un petit plus.

Le forfait 75 Go à 13,99€ / mois chez B&YOU

Pour 13,99€ par mois, vous aurez accès à 75 Go d'Internet avec les appel/SMS illimités dont 8 Go de data en roaming quand vous êtes à l’étranger. Le prix ne changera pas après la première année et vous avez même Spotify gratuit pendant 3 mois !

Appels/SMS/MMS illimités

75 Go d'Internet dont 8 Go en Europe et DOM

Sans engagement

Carte SIM à 10€

3 mois de Spotify gratuits (un petit plus sympa)

Si vous souhaitez souscrire, l'offre est sur le site officiel.

Le forfait 100 Go à 15,99€ / mois chez B&YOU

Pour 15,99€ par mois, B&YOU propose aussi un forfait 4G de 100 Go d'Internet avec les appel/SMS illimités dont 10 Go de Data en roaming pour vos déplacements à l'étranger. Le prix ne changera pas après la première année.

Appels/SMS/MMS illimités

100 Go d'Internet dont 10 Go en Europe et DOM

Sans engagement

Carte SIM à 10€

3 mois de Spotify gratuits

Si vous souhaitez souscrire à cette offre, Bouygues la propose jusqu'au 19 avril 2020 et il faut savoir que l’opérateur se classe deuxième derrière orange pour la qualité de sa couverture réseau en 4G.