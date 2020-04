MacBook Pro 14, Apple TV, AirTags, iMac... les autres nouveautés 2020 chez Apple

Il y a 6 heures

Julien Russo

2

On vous dévoilait ce matin les dernières indiscrétions obtenues par Bloomberg sur l'iPhone 12 et un HomePod "light". Les révélations semblent continuer avec cette fois des informations supplémentaires sur le calendrier des sorties des produits Apple. En effet, le média américain donne des informations sur l'annonce d'un nouveau MacBook Pro, Apple TV 4K...

Une grosse année pour Apple : MacBook Pro, iMac, Apple TV 4K, Airtags, HomePod et iPhone 12

Vous pensiez les annonces de nouveaux produits Apple annulés à cause du Covid-19 ? Eh bien, vous vous trompez complètement, parce que la firme de Cupertino ne compte pas reporter ses nombreuses annonces prévues pour 2020 !

D'après la nouvelle révélation de Bloomberg, Apple a prévu de nous faire plaisir, à commencer par les AirTags qui sont des traqueurs d'objets. Vous en mettez un à vos clés et en quelques secondes l'iPhone est capable de vous guider jusqu'à vos clés, comme par magie ! Ils sortiraient apparemment vers la fin de l'année, avant les fêtes de Noël.

Les autres révélations se penchent sur un nouveau MacBook Pro 14. Probablement celui qu'on attend avec un écran de 14 pouces et avec les bords très limités comme le MacBook Pro 16 pouces commercialisé fin de l'année dernière.

Celui-ci serait accompagné d'une nouvelle génération d'Apple TV 4K, Apple veut amplifier sa présence sur le marché des boitiers connectés. Il faut dire que la concurrence Amazon avec sa Fire TV et Google avec sa Chromecast font terriblement mal à Apple. La nouvelle Apple TV 4K serait équipée d'un processeur plus puissant, ce qui permettrait d'améliorer les performances des nombreux jeux disponibles via l'App Store et sur Apple Arcade !

Courant de l’année 2020, on devrait également voir un nouvel iMac. Apple enlèverait peut-être enfin les grosses bandes noires pour passer à un écran un peu plus "tendance" comme le MacBook Pro 16 pouces, il y en a énormément besoin !

Dernière révélation, il s'agit d'un nouvel iPad Pro. Non, en sortir un en février ne serait pas suffisant. Les rumeurs l'assurent et Bloomberg le confirme à nouveau, la firme de Cupertino à quelque chose d'autre dans les cartons en ce qui concerne la gamme iPad Pro. Comme pour les AirTag, il devrait sortir juste avant Noël et il sera équipé d'un écran OLED avec un processeur Bionic A14.