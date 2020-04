iPhone 12 : la petite encoche en détail

Il y a 1 heure

Alban Martin

3

Nouvelle confirmation concernant l’iPhone 12 de la rentrée 2020. Alors qu’Apple travaille d’arrache-pied pour sortir ses quatre modèles à temps, les fuites se multiplient sur le contenu des nouveautés. Parmi elles, l’encoche abritant les capteurs comme le Face ID se dévoile de plus en plus.



Après la fuite d’un fichier CAD à destination des fournisseurs d’Apple, nous avions eu droit à des rendus réalistes ce week-end. Cette fois, c’est le fichier CAD directement qui partagé par Jon Prosser, décidément très actif ces derniers temps.

iPhone 12 Pro : une encoche réduite

Le module TrueDepth qui recèle la technologie Face ID pour reconnaître le visage de son propriétaire, se détaille ici avec tous les éléments qu’on connaît, mais en plus serrés. Ainsi, on retrouve une caméra infrarouge, un illuminateur infrarouge, un détecteur de proximité, un capteur de luminosité ambiante, un appareil photo frontal et un projecteur de points. Aucune différence avec ceux de l’iPhone X, à ceci près que le haut-parleur se trouve désormais dans la bordure de l’écran de l’iPhone. Un gain de place substantielle qui permet de réduire d’environ 30% la taille du « notch ».



Difficile d'être plus précis quant au gain de place, mais à vue d'oeil, c'est que l'on obtiendra sur les iPhone 12 et iPhone 12 Pro comparés aux iPhone X, iPhone XS, iPhone XR et iPhone 11 qui possèdent tous la même encoche.



Si vous attendiez la suppression pure et simple de cette dernière, il faudra donc patienter encore deux ou trois ans pour avoir un iPhone avec écran total. Apple ne changera certainement pas le design l'an prochain. D'ailleurs, cette année le design va évoluer nettement avec un retour à un style plus carré façon iPhone 4 et iPhone 5 pour fêter l'arrivée de la 5G, des écrans OLED pour tous et 120 Hz sur les Pro, ainsi qu'un tas d'autres nouveautés qu'on a déjà vu à plusieurs reprises.



Attendez-vous à quatre iPhone 12 avec un modèle 5,4 pouces, deux de 6,1 pouces et un de 6,7 pouces.



Source