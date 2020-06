Le documentaire Dads s'offre un trailer sur Apple TV+

Alban Martin

Apple a partagé une nouvelle bande-annonce sur sa chaîne Apple TV+ YouTube. Elle concerne son prochain film documentaire "Dads" de Bryce Dallas Howard, qui sera diffusé le 21 juin sur la plateforme de streaming.



Voici la vidéo en question avec plusieurs célébrités qui partagent le fait d'être papa :

Dads : des pères qui racontent leur périple sur Apple TV+

Réalisé par l'actrice Bryce Dallas Howard, le documentaire est décrit comme une «exploration joyeuse de la paternité moderne» et comprend des anecdotes et la sagesse de célébrités comme Will Smith, Jimmy Fallon, Neil Patrick Harris, Kenan Thompson, Ken Jeong, etc., ainsi que portraits de papas "ordinaires" dans le monde.

Dads (ou Papas en français) est un documentaire sincère et plein d'humour qui célèbre les joies et les défis de la parentalité dans le monde d'aujourd'hui. Avec six pères extraordinaires du monde entier, ce film offre un aperçu de première main des épreuves et des tribulations de la parentalité moderne à travers des interviews révélatrices, des séquences de films maison rares, des vidéos virales et des témoignages hilarants et réfléchis de certaines des célébrités les plus drôles d'Hollywood.



En attendant le 21 juin, rappelons qu'Apple TV‌+ est accessible via l'application TV sur iPhone, iPad, iPod touch, ‌Apple TV‌, Mac, certains téléviseurs Samsung, Sony et LG, mais aussi sur les sticks Amazon Fire TV et Roku, ainsi qu'en ligne sur tv.apple.com.