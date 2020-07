Dragon Quest Tact sort le 16 juillet au Japon sur mobile

Alban Martin

Dragon Quest Tact se montre enfin sur l'App Store et le Play Store, après des pré-inscriptions sur le site de Square Enix le mois dernier. Pour le moment seulement prévu au Japon, il s'agit d'un RPG tactique dans l'univers de Dragon Quest. Un jeu de rôle au tour par tour sur des grilles comme Final Fantasy Tactics par exemple.



Regardez le trailer vidéo :

Dragon Quest Tact sort la semaine prochaine sur iOS et Android, mais au Japon

"Dragon Quest" est devenu un RPG tactique avec ce nouvel opus qui place vos héros et leurs ennemis sur une grille. On avance donc case par case et on se bat avec des armes, de la magie et une dose de stratégie.



Voici le synopsis traduit du japonais :

Il y a longtemps, lorsque le diable maléfique a conduit à la destruction du monde "Orxterra"

Un humain au tact légendaire et ses amis (monstres) se sont levés.



L'humain commande ses compagnons, qui se répondent et se font confiance.

Après une bataille acharnée, il a réussi à sceller le sort du roi démon.



Le monde est devenu paisible.

Mais ... les histoires de ces gens n'ont pas été racontées pour une raison quelconque ...



Le temps a passé...

La main du diable s'approche à nouveau de l'Orxterra.



Dans Dragon Quest Tact, les batailles se déroulent donc sur une carte quadrillée. A la puissance et aux différents pouvoirs vient s'ajouter la composante de la portée pour améliorer le gameplay et varier les plaisir. Idem pour les formations qui s'apparente à des tactiques de football. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cela ou que vous voulez faire une pause, les développeurs ont prévu un mode automatique.



Outre la quête d'expérience comme dans tout bon RPG suite aux batailles acharnées avec un système de niveau, Dragon Quest Tact propose aussi de collectionner les Nakama, les monstres que vous aurez vaincus.



Enfin, un mode Battle Road permettra de s'éloigner de l'histoire principale pour réaliser des combats sans pression, autant de fois que vous le souhaitez!



Si vous êtes intéressés et que vous avez un compte japonais, vous pouvez donc précommander Dragon Quest Tact sur l'App Store pour iOS (iOS 10 minimum et 2 Go d'espace disque) et sur Google Play pour Android (ici).



Le jeu sortira le 16 juillet au Japon et devrait arriver en occident un peu plus tard si le succès est au rendez-vous. On aimerait au moins une version anglaise...

Les avantages du mode payant (par abonnement)

Dernier point à savoir, un abonnement est proposé pour avoir accès à certaines fonctionnalités :

Fonction "super rapide" de vitesse de combat

Quête quotidienne "Experience Quest" et "Gold Quest"

Des contenus additionnels

