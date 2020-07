Apple et Google publient le code source de l'API de traçage des contacts

Si vous avez suivi l'actualité de ces dernières semaines, vous n'êtes pas sans savoir qu'Apple et Google ont travaillé main dans la main pour créer une API de traçage de contacts.



Ce développement a eu lieu suite au déferlement du coronavirus dans le monde entier, plongeant le monde dans un confinement obligatoire pour enrayer le virus.



Cette API se destine alors aux États américains et aux différents pays en vue de la mise en place d'applications mobiles permettant de tracer les personnes suspectes ou contaminées.

L'API d'Apple et de Google dans la nature

Suite à de fortes demandes de différents pays et ministères, Apple et Google viennent de publier le code source de leur API de traçage de contacts.



Portant le nom de Exposure Notification, cette dernière a permis aux différents pays de créer des apps de contact-tracing visant à faire face au COVID-19.



Une bonne nouvelle pour nous autres, utilisateurs, puisque nous avions accès à la documentation et aux spécifications de l'outil, mais désormais nous avons connaissance du code utilisé dans les différentes applications des pays.



Une façon d'être transparent : pour rappel, la France a utilisé son propre système avec StopCovid, là où l'Allemagne, le Japon ou encore la Suisse ont opté pour l'API des deux géants.



