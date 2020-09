The Witcher: Monster Slayer est en soft-launch en Nouvelle-Zélande

Corentin Ruffin

À la fin du mois d'août, nous vous annoncions que le célèbre studio CD Projekt Red, créateur de l'univers de The Witcher, s'apprêtait à se lancer dans la réalité augmentée.



En effet, au travers d'un nouveau jeu mobile, les développeurs souhaitaient lancer les joueurs à la chasse aux monstres comme Niantic l'a fait pour Pokémon et Harry Potter.



La belle nouvelle, c'est que The Witcher: Monster Slayer (v0.6.1, 1,4 Go, iOS 12.0) vient de se lancer en soft-launch en Nouvelle-Zélande.

The Witcher: Monster Slayer pointe sa tête en Nouvelle-Zélande

The Witcher: Monster Slayer est un jeu d'exploration en réalité augmentée qui vous met au défi de devenir un chasseur de monstres d'élite. Au fur et à mesure que vous explorez le monde réel qui vous entoure, chaque étape vous plongera plus profondément dans un RPG d'aventure fantastique et sombre pas comme les autres.



Le jeu vous transforme ensorceleur chargé d'abattre toutes sortes de créatures immondes dans une époque se déroulant avec Geralt of Rivia, ce qui veut dire qu'on risque d'avoir le droit à de nouveaux personnages, et non des têtes connues.



La bonne nouvelle, c'est que les premiers retours évoquent une narration bien plus importante que dans d'autres jeux AR. Vivement la sortie mondiale !

