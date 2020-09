Scythe: Digital Edition désormais disponible en France

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Le célèbre Asmodee, éditeur et distributeur de jeux de société, s'amuse à porter ces derniers sur nos mobiles et nos tablettes depuis plusieurs années. Très récemment, c'était au tour de l'excellent Scythe: Digital Edition (v1.0, 307 Mo, iOS 11.0) de pointer le bout de son nez dans certains pays.



La belle nouvelle, c'est que depuis aujourd'hui, le jeu est disponible en France, permettant de découvrir une fin alternative à la Première Guerre, dans les années 20.



5 factions s'opposent, et vous l'aurez compris, vous allez devoir prendre commande de l'une d'elles... Voici son trailer :

Dans une Europe alternative des années 20, quelques années après la « Grande Guerre » et alors que les cendres du conflit ne sont pas encore froides, la guerre repart pour un tour. Durant le premier conflit, d'incroyables machines de destruction se sont illustrées : les Mechs.

Ce sont ces monstres technologiques, les Mechs, que vous allez devoir viser ! Pour ce faire, il faudra prendre le contrôle de "l'Usine", une cité-Etat indépendante, avant les autres joueurs.



Chaque joueur commence le jeu avec différentes ressources et un objectif secret : il pourra renforcer ses troupes, construire des bâtiments, enrôler de nouvelles recrues pour faire face aux adversaires.



Le jeu est disponible au téléchargement pour 9,99€.

