Microsoft prepare xCloud sur iOS et Windows pour 2021

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Microsoft travaille sur une solution basée sur un navigateur pour amener xCloud sur iOS au début de l'année prochaine.



Des sources proches des projets de Microsoft indiquent que la société a développé une version Web de xCloud pour fonctionner sur les appareils iOS et iPadOS, tout en poursuivant son travail sur une application qui, espère-t-elle, fonctionnera également sur la plate-forme d'Apple. Il y a deux semaines, un responsable de Microsoft expliquait que la firme travaillait d’arrache-pied sur le sujet.

Xcloud arrivera coûte que coûte sur iPhone et iPad

Le chef de la division Xbox de Microsoft, Phil Spencer, a révélé le projet de xCloud version web de l'entreprise lors d'une récente réunion interne, rapportée par Business Insider :

Nous atterrirons absolument sur iOS. Nous finirons sur des iPhone et des iPad avec Game Pass.

Apple a bloqué des services tels que xCloud et Stadia de son App Store, mais a récemment offert une ouverture à ces services avec de grandes restrictions. Apple insiste sur le fait que les développeurs doivent soumettre individuellement leurs jeux en tant qu'applications distinctes de leur technologie de streaming. Microsoft et Google sont libres de créer une application de type «catalogue» qui collecte et relie toutes ces applications individuelles.



Microsoft n’a pas été emballé par l’approche d’Apple et le lancement potentiel de xCloud sur les iPhone et les iPad a été laissé dans l’incertitude. Désormais, il est clair que Microsoft vise début 2021 pour une version Web de xCloud pour les appareils Apple. Cette version du navigateur contournerait l'App Store, tout comme Amazon le fait avec son nouveau service de streaming de jeux Luna.

Xcloud sur Windows

Au cours de la même réunion, Spencer a également discuté des projets de la société pour xCloud sur PC. Spencer a décrit le PC comme une «excellente opportunité» pour le Game Pass et le streaming de jeux. Microsoft vise maintenant à intégrer xCloud sur les PC Windows 10 en 2021. Le géant du logiciel teste une version préliminaire avec ses employés depuis des mois, et elle fera ses débuts l'année prochaine.