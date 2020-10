iOS 14.1 : La mise à jour est disponible

Pour télécharger iOS 14.1, rendez-vous dans vos réglages puis dans " Général ", vous aurez après " Mise à jour logicielle ". Appuyez après sur " Télécharger et installer ".

Comme à son habitude, pour voir les changements avec la nouvelle version d'iOS, il vous suffit de vous rendre dans " En savoir plus ". Voici ce que Apple annonce avec iOS 14.1 :

Nouvelle mise à jour à installer sur votre iPhone. Apple propose depuis quelques minutes iOS 14.1 avec une série de correctifs . Les développeurs du géant californien travaillent sur cette version logicielle depuis maintenant plusieurs semaines et ont répondu à toutes les remontées qui leur avaient été faites depuis le lancement d'iOS 14. La mise à une taille d'environ 500 Mo , tout dépend le modèle de votre iPhone. Par exemple, sur notre iPhone 11 Pro Max, iOS 14.1 pèse 499,7 Mo.

