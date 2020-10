Apple One officiellement lancé demain

Hier à 22:45

Medhi Naitmazi

2

Avec tous les services que propose Apple, il était logique que la firme regroupe tout dans un pack. Du nom d’Apple One, ce dernier a été officialisé le 15 septembre dernier. Mais sa sortie n’avait pas été datée précisément. Quelques instants après les résultats du quatrième trimestre fiscal, Apple vient de révéler que le lancement se fera dès demain un peu partout avec de belles économies à la clé.

Apple One arrive en France

Apple One sera lancé officiellement demain, l’information a été donnée par Luca Maestri, le directeur financier d’Apple, lors d’une interview à Bloomberg. Si la date est connue, l’heure ne l’est pas encore. Nous mettrons a jour cet article en conséquence.

Rappelons qu’Apple One est un bundle qui regroupe Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go de stockage sur iCloud pour 14,95€/mois dans l’offre individuelle, 200 Go d’iCloud dans l’offre familiale à 19,95€ et même 2 To plus Fitness+ et Apple News+ dans l’offre Premier.



Tous les détails des offres Apple One.



Les nouveaux forfaits seront disponibles dans 100 pays à travers le monde dont la France, mais seuls les USA auront le pack complet pour le moment.