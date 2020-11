Le chargeur MagSafe limité à 12 W sur l'iPhone 12 Mini

Apple dit que le chargeur MagSafe doit être connecté à une source d'alimentation avant de placer un iPhone dessus, car cela permet au chargeur de vérifier qu'il est capable de fournir une puissance maximale. Si vous placez votre iPhone 12 Mini sur le chargeur MagSafe avant de le brancher, retirez simplement votre iPhone, attendez trois secondes, puis remettez-le en marche pour reprendre la livraison de puissance maximale. MagSafe est une nouvelle fonctionnalité sur tous les modèles d'iPhone 12 qui permet de fixer des accessoires magnétiques à l'arrière des smartphones Apple, y compris le chargeur MagSafe du constructeur pour une charge sans fil plus précise. Le chargeur MagSafe est maintenant disponible pour 45€, tandis que l'iPhone 12 Mini sera disponible en précommande à partir de ce vendredi 6 novembre. Rappelons que nous avions sorti le nom d'iPhone 12 Mini en exclusivité mondiale au début du mois de septembre.

Apple affirme que l'iPhone 12 mini peut atteindre les 12 Watts avec un adaptateur d'alimentation USB-C Power Delivery égal ou supérieur à 9 V / 2,03 A. Cependant, le document d'assistance note que l'alimentation fournie à tout modèle d'iPhone 12 à tout moment variera en fonction de divers facteurs, y compris la température et l'activité du système. Pour les autres modèles d'iPhone 12, une puissance maximale de 15 W peut être obtenue avec un adaptateur d'alimentation USB-C Power Delivery égal ou supérieur à 9 V / 2,22 A / 20 W selon Apple. Une chose qu'on a encore vu en détail cette semaine. Le document d'assistance note également que lorsque des accessoires Lightning tels que des EarPods sont connectés à un modèle d'iPhone 12, le chargeur MagSafe est limité à une charge de 7,5 W pour se conformer aux normes réglementaires.

L'iPhone 12 mini peut atteindre 12 W pour une charge sans fil plus rapide avec au moins 9 V / 2,03 A.

Dans un document de support récemment mis à jour, Apple a indiqué que son nouveau chargeur MagSafe sera limité à une puissance maximale de 12 W lorsqu'il est utilisé avec le nouvel iPhone 12 mini, contre 15 W pour tous les autres modèles d'iPhone 12 et 12 Pro.

