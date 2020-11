L'armée américaine achète des données provenant d'apps musulmanes

L'achat de données provenant d'applications populaires n'est plus une chose étonnante, bien que cette pratique semble peu fair-play et commence à être encadré par une législation. Seulement, aux États-Unis, il semblerait que ce genre de choses aillent encore plus loin, sans réelle surprise.



Car oui, le pays de l'Oncle Sam permet notamment à ses militaires de racheter des données de localisation provenant d'applications musulmanes, dont notamment une de prière.

L'armée américaine récupère des données d'apps musulmanes

Selon un nouveau rapport publié aujourd'hui par Motherboard, les États-Unis semblent aller encore plus loin dans le rachat de données provenant d'applications. En effet, l'armée américaine dépenserait un sacré budget pour mettre les informations sur la localisation des membres, avec un léger intérêt pour les apps musulmanes.

L'application la plus populaire parmi un groupe de Motherboard analysé et connecté à ce type de vente de données est une application de prière musulmane et de Coran qui compte plus de 98 millions de téléchargements dans le monde.

L'équipe en charge de l'enquête, en se servant d'archives publiques et d'entretiens avec des développeurs, deux flux de données distincts et parallèles ont été dénichés, l'un servant à l'armée américaine. Outre l'app de prière, on retrouve aussi une application de dating musulmane, une app Craigslist populaire, un tracker de tempête et une application de niveau pour vous aider à installer des étagères.



