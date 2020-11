Le jailbreak de la puce T2 permet de changer le son de démarrage du Mac

Récemment, il semblerait que de petits malins aient réussi à jailbreaker la puce T2 qu'embarquent d'anciens Mac. Si l'utilité est très minime pour le moment, certains exploits restent amusants à noter, comme c'est le cas très récemment avec la trouvaille de Martin Nobel.



En effet, ce dernier vient de publier une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube, dans laquelle il réussit à changer le son de démarrage du Mac pour y mettre celui de la PlayStation 5 et de ses grandes soeurs. La vidéo en question :

Des Mac avec des bruitages de PlayStation

Avec le jailbreak de la puce T2, il est devenu possible de donner au Mac un son de démarrage personnalisé (le dernier Mac à prendre en charge le son personnalisé était le PowerMac G3 de 1999). Et maintenant, il est temps de donner au Mac le son de démarrage de chaque PlayStation de la PS1 à la PS5 !

La prouesse fera sourire les amateurs de jeux vidéo, et plus particulièrement de Sony et de ses fameuses consoles PlayStation. Car oui, Martin Nobel a réussi à faire sonner son Mac comme les appareils nippons, dont la dernière en date, la PlayStation 5 !



Quel son donneriez-vous à votre Mac ?