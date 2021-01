AMD : des revenus records pour le T4 2020

Nous sommes au début 2021 et c'est le moment pour certaines sociétés de faire le bilan de l'année 2020. C'est le cas d'AMD qui nous dévoile son bilan complet et qui, au vu des chiffres présentés, semble être une année record.

Publicité

En attendant ceux d'Apple ce soir et après avoir découvert ceux de Microsoft ce matin, voici qu'AMD annonce de son côté tous les chiffres autour de la société pour le quatrième trimestre 2020 (T4 2020). Après un troisième trimestre 2020 déjà sous le signe d'un record, la société qui peut se targuer d'être présente dans la PS5 et dans les Xbox Series X/S semble avoir encore franchi un nouveau cap.

Les chiffres clés du T4 2020 d'AMD :

L'année 2020 au globale a d'ailleurs été exceptionnelle pour AMD. On note des revenus de 9.76 milliards de dollars et un bénéfice net de 2.49 milliards.



Lisa Su, PDG d'AMD a déclaré :

Nous avons considérablement accéléré nos activités en 2020, générant des revenus annuels records tout en augmentant la marge brute et en doublant plus que le résultat net à partir de 2019. Nos perspectives financières 2021 mettent en évidence la solidité de notre portefeuille de produits et la forte demande de calcul haute performance sur les marchés des PC, des jeux et des centres de données. Nous sommes enthousiasmés par les opportunités à venir et très confiants dans notre stratégie à long terme alors que nous continuons à exécuter nos feuilles de route de produits de leadership.