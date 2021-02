Le gouvernement britannique achète 11 000 iPhone SE avec IBM

Le partenariat entre Apple et IBM qui inclut des appareils et des solutions logicielles remonte à 2014. Désormais, dans le cadre d'un développement connexe, le ministère britannique du Travail et des Pensions (DWP) s'apprête à acheter 11 000 iPhone SE qui incluront le support logiciel d'IBM.

IBM permet une belle commande pour Apple

D’après les informations de Public Technology, le DWP britannique n'achète pas réellement les appareils iPhones SE via Apple, mais a signé un contrat via le revendeur XMA pour acheter les 11000 iPhones à 380 £ au lieu du tarif normal de 399 £. Le DWP a également obtenu quelques détails sur le contrat :

Toutefois, dans le cadre de l'accord, les appareils de DWP seront fournis avec des étiquettes d'inventaire étanches et inviolables contenant des codes à barres et des numéros, XMA fournissant les détails du numéro d'étiquette, de l'identifiant IMEI et du numéro de série de chaque téléphone émis.

DWP paye également l'accès au support iOS d'entreprise d'IBM pendant deux ans via un autre tiers, Bramble Hub.

Le département a également attribué au cabinet de conseil en approvisionnement Bramble Hub un contrat d'une valeur pouvant atteindre 4,25 millions de livres sterling pour fournir un support indépendant pour les logiciels IBM pendant 24 mois, dans ce cas en utilisant le lot de support cloud de l'accord-cadre G-Cloud 12 de CCS. Origina, qui prend en charge plus de 800 logiciels IBM acquis par HCL Technologies, est répertorié comme sous-traitant.

On ne sait pas si la décision du DWP de passer par des intermédiaires va au-delà du prix. Toujours est-il que ce sont de jolis contrats, même pour des entreprises de la taille d’Apple et d’IBM.



Parmi les grands partenariats avec Apple, on peut citer United Airlines mais aussi Verizon qui ont dépensé des dizaines de millions en matériel ces dernières années.