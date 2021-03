Fantasian : le RPG des créateurs de Final Fantasy à venir sur Apple Arcade

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

Si vous aimez la franchise Final Fantasy, vous serez ravi d’apprendre qu’un nouveau jeu de Hironobu Sakaguchi arrive exclusivement sur Apple Arcade. Nommé, Fantasian, il s'agit d'un RPG sur fond de plus de 150 dioramas faits à la main qui mêlent environnements physiques et personnages 3D.



Voilà un argument de poids pour Apple et son service de jeu en illimité.

FANTASIAN bientôt sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV

L'histoire commence dans un royaume régi par des machines. Au sein de cet univers multidimensionnel, l’équilibre du «Chaos et de l’ordre» devient un facteur clé dans la lutte pour ces royaumes et les machinations des dieux qui souhaitent les contrôler. Les joueurs assumeront le rôle du protagoniste, Leo, qui se réveille d'une explosion massive pour se retrouver perdu dans une terre étrange avec un seul souvenir qui lui reste. Alors que les joueurs se lancent dans un voyage pour récupérer les souvenirs de Leo, ils découvriront les mystères de l’étrange infection mécanique engloutissant lentement tout ce qui est connu de l’humanité. L'histoire captivante est écrite par Sakaguchi et est complétée par une bande originale du célèbre compositeur de Final Fantasy, Nobuo Uematsu.

Regardez le trailer vidéo pour patienter jusqu'au mois prochain :

Pour raconter cette histoire épique, le studio Mistwalker propose aux joueurs un système de mémoire où ils doivent récolter des éléments sous forme de romans miniatures dans le jeu pour étoffer l'histoire, les royaumes et personnages de Fantasian.



Le jeu apporte une partie de l'expérience de la franchise Final Fantasy, comme les combats à la sauce "Dimension Battle", qui permet aux joueurs d'envoyer des ennemis déjà rencontrés dans un donjon dimensionnel séparé pour rationaliser le combat et maximiser l'exploration ininterrompue des lieux.



Chacun des plus de 150 dioramas a été conçu par les maîtres de l'industrie japonaise des «Tokusatsu» ou des effets spéciaux. Pour créer les ensembles de miniatures réelles de Fantasian, le jeu utilise des spécialistes qui ont travaillé sur des projets tels que les films Godzilla, Attack on Titan et Ultraman.



Les fans de la franchise Final Fantasy pourront également écouter la bande originale composée par Nobuo Uematsu, qui promet d'être mémorable dans le monde magique de Fantasian, avec des airs adaptés aux combats, aux lieux et autres événements.



Pour la partie gameplay, Sakaguchi a expliqué qu'à part les commandes tactiles, le jeu n'a pas été spécialement conçu pour Apple Arcade. Au lieu de cela, l'objectif était de créer une expérience de type console pour les appareils mobiles. Il décrit le jeu comme «une expérience RPG vraiment complète». Le support des manette est d'ailleurs prévu.

Fantasian arrivera le 2 avril sur Apple Arcade et les abonnés pourront jouer sur iPhone, iPod touch, iPad, Mac et Apple TV.

Télécharger le jeu FANTASIAN