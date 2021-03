Google Meet lance la vue mosaïque sur iPhone et iPad

Google Meet essaye de suivre la cadence de Zoom qui ne cesse de prendre tout l'espace médiatique dans le domaine des appels vidéo. Dans un monde ou Skype semble aux oubliettes, Google déploie sa vue mosaïque qui modernise les appels vidéo (réunions à plusieurs) sur iPhone et iPad.

Avec la pandémie de coronavirus, les applications d'appel vidéo comme Zoom ont connues une très forte augmentation du nombre d'utilisateurs sur ces 12 derniers mois. Google n'a pas voulu être exclu de l'équation et a en profité pour peaufiner et mettre à jour régulièrement son service personnel nommé Google Meet.



Have a bigger impact on a smaller screen with #GoogleMeet tile view on your mobile device, rolling out now on iOS and coming soon to Android! 🙌 → https://t.co/OLAvcuDmYy pic.twitter.com/ZHjzQ8tedH