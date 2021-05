La série Servant nominée aux TV Choice Awards 2021

Il y a 2 heures

Alban Martin

Réagir



Servant est l’une des séries les plus populaires sur Apple TV+, sa deuxième saison étant désormais disponible sur la plate-forme de streaming depuis le début de l'année. Cette semaine, la société a annoncé que Servant avait été nominée pour les TV Choice Awards 2021 dans la catégorie "Meilleure série dramatique".

Encore une possible récompense pour une série Apple

Servant est en concurrence avec d'autres séries dramatiques populaires, notamment "Dark" de Netflix, "Pennyworth" de StarzPlay et "This Is Us" d'Amazon Prime Video. Contrairement à d'autres prix tels que les Golden Globe et les Oscars, les lauréats des TV Choice Awards sont tous choisis par le vote du public.

Les lauréats de cette année seront annoncés en ligne sur www.tvchoicemagazine.co.uk début septembre, donnant aux fans la possibilité de regarder les réactions des programmes et des stars gagnants dans des catégories allant du drame à la comédie, du divertissement au factuel et autre sitcoms.



L'histoire de Servant tourne autour de Leanne, une nounou engagée par Dorothy et Sean Turner pour s'occuper d'une poupée presque réelle, à la suite de la perte de leur véritable enfant. La première saison a été diffusée exclusivement sur Apple TV+ en novembre 2019, tandis que la deuxième saison a été diffusée en janvier 2021. L'émission a déjà été renouvelée pour une troisième saison.