Apple Music : Apple travaille sur une diffusion audio sans perte sur les AirPods

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Apple a surpris tout le monde il y a quelques jours en annonçant une révolution pour son service Apple Music. Pour apporter plus de poids face aux autres géants comme Spotify, Amazon Music... Apple a décidé d'inclure l'audio sans perte, le Dolby Atmos et le Spatial Audio sans frais supplémentaires. Malheureusement, la bonne nouvelle s'est vite transformée en déception quand on a appris que les AirPods (y compris le Max) ne pourraient pas profiter de l'audio sans perte en Bluetooth (et même en filaire).

Apple veut se rattraper !

À l'heure actuelle, la diffusion de l'audio sans perte n'est pas possible sur les AirPods, avec la nouvelle offre Apple Music qui arrive le mois prochain, on peut comprendre la frustration des clients Apple, surtout ceux qui ont investi plus de 600€ dans l'AirPods Max.

D'après une fuite relayée par Jon Prosser, la firme de Cupertino a bien compris que les propriétaires d'AirPods souhaitent profiter eux aussi de l'audio sans perte, le tout sans fil pour conserver la liberté et le confort pendant l'écoute !

Plusieurs ingénieurs et développeurs d'Apple travaillent en ce moment sur une mise à jour qui pourrait tout changer... La fameuse version logicielle qui permettra d'écouter de la musique sur Apple Music sans aucune perte.

L'objectif d'Apple serait de passer du format AAC avec perte aux fichiers ALAC ou FLAC sans perte. Une étape à franchir qui n'est pas aussi simple qu'on l'imagine, puisque vous vous en doutez, le Bluetooth a ses propres limites et apporte des complications par rapport à la connexion filaire.



Mais rassurez-vous... L'audio sans perte en Bluetooth n'est pas quelque chose d'impossible. Selon Prosser, Apple pourrait prochainement révéler un nouveau format pour de l'audio sans perte sur les AirPods !

Il est pour l'instant difficile de savoir où en est Apple dans son travail et si celui-ci arrive bientôt à son terme, mais il n'est pas à exclure que le géant californien fasse une annonce de dernière minute lors de la WWDC 2021 qui aura lieu le mois prochain. Dans l'idéal, Apple souhaiterait proposer une solution à l'audio sans perte via Bluetooth avant le lancement de la modification de l'offre Apple Music.



