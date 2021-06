Aucun nouveau jeu sur Apple Arcade depuis deux mois

Il y a 5 heures

Alban Martin

C'est une première, Apple n'a ajouté aucun nouveau jeu à Apple Arcade depuis deux mois. Depuis début avril, il n'y a rien à se mettre sous la dent pour les joueurs. Avant cela, la société ajoutait de nouveaux jeux à ‌Apple Arcade‌ chaque vendredi ou presque, de la même manière que le contenu Apple TV+ est publié. Mais depuis le lancement de nouvelles catégories de jeux il y a deux mois, le service est apparemment passé au second plan.

Apple Arcade au point mort

Le 2 avril, Apple a annoncé que 30 nouveaux jeux arriveraient immédiatement sur le service, portant le nombre total de jeux à plus de 180 titres. Certains de ces jeux relevaient des nouvelles catégories comme "Timeless Classics" et "App Store Greats". Ces ajouts ont d'ailleurs indiqué un changement de stratégie pour ‌Apple Arcade‌, qui dépendait jusqu'alors uniquement des « Originaux d'Arcade » exclusifs. On trouve désormais des titres classiques ainsi que des HITs comme NBA 2K21 disponible sur d'autres plateformes.

Malgré tout, plus de huit semaines se sont écoulées sans qu'aucun nouveau jeu n'ait été ajouté à la Apple Arcade. Pour autant, Apple continue de faire la promotion d'un certain nombre de nouveaux jeux comme "à venir", y compris le jeu de cartes narratif "Solitaire Stories", le casse-tête rapide "Frenzic Overtime" et le RPG pas à pas "Legends of Kingdom Rush".



À partir du vendredi 4 juin, ‌Apple Arcade‌ devrait reprendre les ajouts hebdomadaires au service après cette période de pause.



‌Apple Arcade‌‌ a été lancé en septembre 2019 en tant que service d'abonnement à des jeux mobiles sans publicité et sans achats intégrés. ‌‌Apple Arcade‌‌ est disponible sur iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV et Mac pour 4,99€ par mois, ou dans le cadre du forfait Apple One qui regroupe plusieurs services.