Spotify rachète Podz pour améliorer la découverte de podcasts

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Alors que les grandes entreprises technologiques investissent de plus en plus dans les podcasts, Spotify a annoncé l'acquisition de la startup Podz, qui se concentre sur l'intelligence artificielle pour améliorer la découverte de contenu audio. L'entreprise souhaite intégrer les technologies de Podz pour développer sa propre plateforme de podcast.



Spotify : encore une acquisition pour améliorer ses podcasts

L'acquisition a été confirmée hier soir sur le site Spotify Newsroom. Podz a été créé pour aider les utilisateurs à découvrir de nouveaux podcasts avec un flux intelligent basé sur l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. L'application génère automatiquement de courts clips de 60 secondes qui mettent en évidence les meilleurs moments de chaque podcast qui peuvent sembler intéressants pour l'utilisateur.

Selon Spotify, le rachat de cette technologie sera mis en œuvre sur sa propre plate-forme pour améliorer la façon dont les utilisateurs découvrent de nouveaux podcasts.

Spotify a des experts en apprentissage automatique concentrés sur l'amélioration de la découverte audio pendant près d'une décennie, mais il reste encore du travail à faire. Nous pensons que la technologie de Podz complétera et accélérera les efforts ciblés de Spotify pour stimuler la découverte, offrir aux auditeurs le bon contenu au bon moment et accélérer la croissance de la catégorie dans le monde entier.

Fait intéressant, l'annonce intervient un jour après que Facebook ait confirmé qu'il apportera des podcasts à son réseau social le 22 juin prochain. Sur Facebook, les créateurs auront également la possibilité de créer de courts clips intelligents pour promouvoir les podcasts.



Apple a également investi davantage dans les podcasts, à la suite d'une version repensée de l'application Podcasts qui a été introduite avec iOS 14.5 en avril et des abonnements aux podcasts payants, qui sont devenus disponibles plus tôt cette semaine. Avec les podcasts payants, Apple s'attend à ce que les créateurs soient plus motivés pour fournir du contenu exclusif aux auditeurs, comme une expérience sans publicité ou même des épisodes bonus. La guerre ne fait que commencer...

