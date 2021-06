Apple propose la bêta 4 d'iOS 14.7, de macOS 11.5, tvOS 14.7 et watchOS 7.6

Il y a 60 min (Màj il y a 53 min)

Julien Russo

Apple propose plusieurs nouvelles bêtas aux développeurs ce soir. Il s'agit de la quatrième bêta pour plusieurs des futurs OS qui seront disponibles dans quelques semaines pour tout le monde. Dès maintenant, les développeurs peuvent installer la quatrième bêta d'iOS 14.7, de macOS 11.5, tvOS 14.7 et watchOS 7.6.

Développeurs, à vos téléchargements !

En attendant la sortie d'iOS 15, Apple continue de travailler sur iOS 14.7, il s'agira de la dernière "grosse mise à jour" avant le passage vers iOS 15 à la rentrée. Plusieurs nouveautés vont être incluses dans cette nouvelle mise à jour, mais avant la distribution à tous les utilisateurs, elles doivent être testées pour vérifier leurs stabilités !

Les développeurs peuvent télécharger dès maintenant la nouvelle bêta de :

iOS 14.7

iPadOS 14.7

watchOS 7.6

tvOS 14.7

macOS Big Sur 11.5

Les nouvelles bêtas peuvent être installées depuis l'Apple Developer Center ou directement depuis les réglages de l'appareil.

Sur l'iPhone et l'iPad, il suffit de vous rendre dans les Réglages > Général et Mise à jour logicielle. Pour watchOS, même chemin, mais cette fois dans l'application "Watch" de votre iPhone.



Pour télécharger la nouvelle bêta de macOS Big Sur 11.5, rendez-vous dans le menu de la pomme en haut à gauche puis Préférences Système et Mise à jour de logiciels.

Pour l'Apple TV, rendez-vous dans Réglages puis Système et Mises à jour de logicielles.

Nouveautés

iOS 14.7 bêta vous permet de définir des minuteries sur le HomePod à l'aide de l'application Home

iOS 14.7 apporte la qualité de l'air dans l'app Météo

Ce que vous voyez ci-dessus sont les nouveautés des anciennes bêtas, s'il y a eu des ajouts dans la bêta 4, une mise à jour de l'article aura lieu dans les prochaines heures.