Apple veut fabriquer ses batteries d’Apple Car aux USA

Dans l'iPhone, par exemple, Apple utilise du verre fabriqué dans le Kentucky par Corning Glass, tandis que d'autres pièces, telles que les parties de l'appareil photo, sont fabriquées par des fournisseurs au Japon. Avec l'Apple Car , qui est encore en développement pour quelques années, Apple adoptera probablement une approche similaire pour diversifier sa chaîne d'approvisionnement de production. Concernant la batterie, on imagine qu’Apple veut contrôler totalement ce composant essentiel pour les performances et l’autonomie, mais aussi réduire les coûts de transport. Dans une Tesla par exemple, la batterie pèse près de 800 kilos…

Apple aurait cherché à travailler avec les deux plus grands fournisseurs de batteries de Chine, CATL et BYD, mais l'insistance d'Apple à utiliser des batteries fabriquées aux États-Unis pour son Apple Car rend de tels partenariats peu probables.

