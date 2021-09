Shazam dans le centre de contrôle a identifié 1 milliard de morceaux

Depuis le rachat de l'application Shazam, Apple a apporté une intégration spectaculaire dans ses appareils. Aujourd'hui, il est possible de demander à Siri de reconnaître une musique et même de lancer la détection de la musique en cours depuis le centre de contrôle.

1 milliard d'identifications de Shazam

Tous les jours, des millions de personnes à travers le monde ouvrent l'application Shazam ou demandent à Siri de leur dire l'artiste et le titre du morceau qu'ils sont en train d'écouter. Depuis iOS 14.2, Apple a poussé l'intégration de son service au maximum en proposant un accès rapide à l'outil de détection des musiques directement dans le centre de contrôle de l'iPhone.

Résultat, d'un simple swipe du haut vers le bas et d'un appui sur le bouton Shazam, n'importe quel utilisateur avec iOS 14.2 (minimum) peut identifier une musique.



Visiblement, cette nouvelle opportunité d'accès à Shazam depuis le centre de contrôle semble énormément plaire chez les utilisateurs iOS. Comme nous l'apprend MacRumors, Shazam vient de dépasser le milliard de reconnaissances cumulées depuis le centre de contrôle.

Cette nouvelle fonctionnalité est fantastique puisqu'elle permet de reconnaître une musique en lecture sur votre iPhone quelle que soit l'application où vous êtes. Vous pouvez en quelques secondes reconnaître une musique d'une série sur Netflix, d'une vidéo TikTok ou encore d'une vidéo YouTube, plus besoin de trouver un autre appareil et de le rapprocher de votre iPhone !



Le système intégré dans le centre de contrôle d'iOS 14.2 fonctionne même si vous avez un casque ou des écouteurs sur la tête, en effet, la reconnaissance musicale va directement écouter au cœur de l'OS et n'a pas besoin d'une diffusion via les haut-parleurs.

Les morceaux les plus identifiés via le Centre de contrôle

Il y a parfois des musiques où on se dit : "celle-ci il faut absolument que je l'ajoute dans ma playlist sur Apple Music !", grâce à Shazam vous pouvez identifier la musique et même mieux... Obtenir un lien vers Apple Music pour l'ajouter en quelques appuis dans la playlist que vous souhaitez.

Shazam a publié une liste des morceaux les plus identifiés depuis le Centre de contrôle :

"Talking To The Moon" - Bruno Mars "Astronaut In The Ocean" - Masked Wolf "MONTERO (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X "Beggin" - Måneskin "Another Love" - Tom Odell "Runaway" - AURORA "Dick" - StarBoi3 Feat. Doja Cat "Arcade" - Duncan Laurence "Stay" - The Kid LAROI & Justin Bieber "drivers license" - Olivia Rodrigo

Comment ajouter Shazam dans le centre de contrôle si vous ne l'avez pas ?

Dans l'hypothèse où vous n'avez pas l'accès rapide à Shazam depuis le centre de contrôle sur votre iPhone, voici ce qu'il est nécessaire de faire :

Vérifiez si vous possédez bien iOS 14.2 minimum, pour cela direction : "Réglages -> Général -> Informations Si vous l'avez, revenez à l'accueil des réglages puis allez dans "Centre de contrôle" Vous trouverez "Reconnaissance des morceaux" en bas avec un petit "+" sur la gauche. Cliquez dessus et vous aurez Shazam dans votre Centre de contrôle !

