Apple dévoile SF Symbols 3 avec 600 nouveautés pour les développeurs

Il y a 48 min

Alban Martin

Présenté en 2019, l'ensemble de symboles configurables à destination des développeurs Apple vient de recevoir sa troisième mise à jour avec SF Symbols 3 qui intègre plus de 600 nouveaux symboles pour un total de 3100 unités.

Apple va plus loin avec Symboles SF 3

Annoncée à la WWDC 2021 en juin dernier, la nouvelle version de SF Symbols, qui comprend plus de 600 nouvelles icônes, est désormais disponible au public en tant que version officielle.



Pour ceux qui ne sont pas familiers, SF Symbols est une bibliothèque de plus de 3100 symboles que les développeurs peuvent utiliser dans leurs projets en conjonction de la police de caractères San Francisco. En plus de 600 nouvelles icônes, SF Symbols 3 propose une personnalisation améliorée des couleurs, un nouvel inspecteur et une prise en charge améliorée des symboles personnalisés.

Avec plus de 3 100 symboles, SF Symbols est une bibliothèque d'iconographies conçue pour s'intégrer parfaitement à San Francisco, la police système des plates-formes Apple. Les symboles sont disponibles en neuf poids et trois échelles, et s'alignent automatiquement avec les étiquettes de texte. Ils peuvent être exportés et modifiés dans des outils d'édition de graphiques vectoriels pour créer des symboles personnalisés avec des caractéristiques de conception et des fonctionnalités d'accessibilité partagées.

Des polices améliorées

En plus de SF Symbols 3, Apple a également publié des versions mises à jour de ses polices San Francisco et New York, qui sont utilisées sur plusieurs interfaces des systèmes d'exploitation de l'entreprise.

Comment télécharger SF Symbols ?

Les symboles SF 3 et les polices originales d'Apple peuvent être téléchargés sur le site des développeurs. Un Mac avec macOS Catalina ou une version ultérieure est requis pour installer SF Symbols 3.