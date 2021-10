Amazon lance la Fire TV Stick 4K Max

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

Le marché des boitiers et clés HDMI connectées pour téléviseur n'est pas un secteur simple. Il y a déjà beaucoup de concurrence comme l'Apple TV 4K ou encore la Chromecast de Google. Ajoutez à cela les boitiers TV fournis par les FAI et les téléviseurs qui intègrent directement un OS avec des applications. Si cette concurrence pourrait effrayer certains, ce n'est pas le cas chez Amazon, le géant américain continu d'innover avec la sortie d'un nouveau modèle de sa Fire TV Stick.

La Fire TV Stick 4K Max est disponible

C'est aujourd'hui qu'Amazon commercialise la Fire TV Stick 4K Max, la nouvelle génération qui succède la Fire TV Stick 4K.

Au programme, on retrouve plusieurs nouveautés timides comme la prise en charge du Wi-Fi 6 pour profiter au mieux des contenus en Ultra HD et d'un bon débit descendant pour les téléchargements. Amazon a aussi fait un petit effort au niveau de la mémoire RAM, celle-ci passe de 1,5 Go à 2 Go.

Pour rappel, la faible mémoire était régulièrement critiquée par les utilisateurs pour apporter parfois des lenteurs lors de l'utilisation de la Fire TV Stick 4K. La différence n'est pas énorme entre l'ancien et le nouveau modèle, mais c'est toujours bon à prendre.



Du côté de la capacité de stockage, nous sommes toujours sur une capacité maximale de 8 Go, ce qui est suffisant pour installer les applications populaires de streaming et quelques jeux.

Amazon a choisi de conserver la prise en charge du Dolby Atmos, une décision logique surtout quand on connait l'importance qu'accorde Netflix à ce format audio.

La Fire TV Stick 4K Max embarque une nouvelle télécommande, on y retrouve plus de boutons et surtout des raccourcis aux services de streaming les plus connus : Prime Vidéo (logique), Netflix, Disney+ et Amazon Music.

Le bouton micro a aussi changé, auparavant il s'agissait d'un simple bouton représentant un micro, le fabricant a revu le design de cette touche en la démarquant par une couleur bleue et un nouveau signe.



Niveau puissance, Amazon assure que son nouveau modèle est jusqu'à 40% plus puissant que la Fire TV Stick 4K, la navigation est nettement plus fluide et l'ouverture des applications se fait avec un gain de plusieurs secondes.

Au niveau des technologies prises en charges, vous pourrez regarder des contenus en Dolby Vision, HDR et HDR 10+, sous réserve évidemment d'avoir un téléviseur compatible.

Informations supplémentaires sur la Fire TV Stick 4K Max

Elle pèse seulement 48,4 grammes

Le processeur proposé par Amazon est le Quad-core 1.8GHz MT 8696 avec un GPU IMG GE8300, 750 MHz

Si la Fire TV Stick 4K Max prend en charge le WiFi 6, elle ne délaisse pas pour autant les autres normes, elle peut se connecter aux réseaux : 802.11a/b/g/n/ac/ax

Il est possible de jumeler des enceintes, écouteurs, manettes de jeu et autres périphériques compatibles avec le Bluetooth. Vous retrouverez un Bluetooth 5.0

Si vous perdez la télécommande, une application gratuite "Fire TV" est disponible sur iOS et Android elle vous offrira une télécommande virtuelle

Si vous achetez du contenu numérique via Amazon, vous aurez du stockage gratuit dans le cloud pour en profiter

La résolution prise en charge est le 2160p, 1080 et 720p jusqu'à 60 fps maximum

Profitez vite de la Fire TV Stick 4K Max au prix incroyable de 64,99€ avec la livraison Prime si vous êtes titulaire d'un abonnement Amazon Prime. Vous avez jusqu'à 30 jours pour retourner le produit si vous changez d'avis.

La Fire TV Stick 4K reste quant à elle disponible au tarif de 59,99€.