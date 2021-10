Téléchargez les fonds d'écran des MacBook Pro 2021

Alban Martin

Apple a publié macOS Monterey en version Release Candidate aux développeurs et aux utilisateurs enrôlés sur le programme bêta hier soir, tout en annonçant la version finale prévue pour le 25 octobre. Étonnamment, l'ultime bêta est livrée avec les nouveaux fonds d'écran du MacBook Pro 2021, et vous pouvez les télécharger dans cet article.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

macOS Monterey partage la plupart des fonctionnalités déjà introduites avec iOS 15 et iPadOS 15, y compris le mode Concentration pour les notifications, le mode Portrait dans FaceTime, Live Text, iCloud+, SharePlay, Safari 15, et plus encore. Il existe également des traductions à l'échelle du système et Universal Control qui arrivera plus tard.

Les versions précédentes de macOS Monterey comprenaient déjà un nouveau fond d'écran disponible en huit versions différentes. Maintenant, macOS Monterey RC est livré avec deux nouveaux fonds d'écran, qui ont été utilisés dans les images marketing des nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Chaque fond d'écran a une version claire et sombre.

Vous pouvez télécharger les nouveaux fonds d'écran macOS Monterey en pleine résolution ci-dessous.

Wallpapers Mac / iPad Pro / iPad Mini / iPad :









Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre Mac ou iPad ?