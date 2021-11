Onyx est déjà compatible avec macOS 12 Monterey

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

1



OnyX aura été rapide pour se rendre compatible avec macOS Monterey. Moins d'une semaine après la sortie de la version 12 du système d'exploitation pour Mac d'Apple, Onyx propose la mise à jour 4.1.0 qui s'occupe uniquement de Monterey. Une nouveauté que vous découvrez en exclusivité sur iPhoneSoft !



Avec cette mise à jour, à vous les optimisations et le nettoyage avec des centaines de paramètres plus ou moins poussés sur macOS.

Onyx s'occupe de macOS 12 Monterey

Onyx reste l'un des outils Mac les plus prisés des utilisateurs avancés. En effet, le logiciel créé par un français - Joël Barrière - vous permet de contrôler votre Mac à 100% et ce, sans avoir recours au Terminal. La guerre entre interface graphique et ligne de commande, soit GUI vs CLI.



Parmi les options utiles dans Onyx, on trouve la possibilité de vérifier le système de fichiers, de nettoyer le disque, de réparer les erreurs disques, d'activer des fonctions cachées, de supprimer les fichiers inutiles sans risque, de lancer des apps cachées, cacher un dossier, activer le mode application unique (idéal démo), de changer le nom et format des captures d'écran, gérer les effets graphiques, désactiver le son de démarrage, de personnaliser l'apparence du Finder, du Dock, afficher les informations hardware, désactiver Gatekeeper, désactiver App Nap, etc.



Après installation de Onyx 4.1.0 sur Monterey, et ce depuis Mojave, vous devrez autoriser le logiciel à accéder aux droits complets sur votre disque en allant dans Préférences Système > Sécurité et Confidentialité puis en autorisant l’app à avoir un accès complet au disque.



Une vraie boite à outils indispensable pour tous les utilisateurs avancés. De plus, l'utilitaire est évidemment compatibles avec les Mac Intel et les Mac M1. D'ailleurs, si Onyx est gratuit, vous avez la possibilité de faire un petit don sur son site :



Télécharger Onyx pour Mac OS 12



PS : Testez le menu "maintenance" pour commencer, vous gagnerez certainement plusieurs dizaines giga-octets d'espace disque !