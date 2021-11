Netflix lance sa section "gaming" sur App Store avec 5 jeux

Hier à 20:30

Medhi Naitmazi

Après un lancement sur Android la semaine dernière, Netflix a maintenant lancé sa nouvelle section "Jeux" sur iOS. Les abonnés de Netflix peuvent maintenant profiter des jeux suivants sur iPhone et iPad dans quelques pays : Stranger Things 1984, Stranger Things 3, Shooting Hoops, Card Blast et Teeter (Up !).

5 jeux pour démarrer sa nouvelle offre

Alors que le marché du streaming vidéo est de plus en plus concurrentiel, Netflix est à la recherche de nouvelles idées de divertissement à explorer. Les jeux en font partie, tout comme les contenus à la TikTok. Il n'y a rien de révolutionnaire dans le catalogue initial des titres disponibles, mais c'est la première étape et les analystes s'attendent à ce que Netflix se développe rapidement sur ce point.

Les jeux Netflix utiliseront la propriété intellectuelle et les franchises populaires de Netflix (comme Stranger Things), mais pas seulement.

Tout comme sur Android, les jeux Netflix initiaux sont des logiciels qui sont téléchargés individuellement à partir de l'App Store pour y jouer. Lorsque vous lancez ces applications, vous êtes invité à vous connecter avec votre compte Netflix. Les jeux sont inclus sans frais supplémentaires sur un abonnement Netflix existant au forfait standard.

Netflix propose de nouveau l'abonnement in-app

Fait intéressant, la société permet également aux clients de s'abonner à Netflix pour la première fois en utilisant le système d'achat intégré d'Apple. Netflix a cessé de proposer l'abonnement par achat intégré en 2018, pour éviter de donner à Apple sa commission de 15 à 30 %.

Pourquoi télécharger des jeux sur App Store

Les règles de l'App Store empêchent actuellement un service de streaming de jeux d'offrir ses jeux directement au sein de l'app, chose que xCloud ou Stadia ont du surmonter en passant par Safari. Pour se conformer aux guidelines d'Apple, Netflix propose donc un téléchargement séparé pour chaque jeu, comme GameClub par exemple. Les analystes s'attendent à ce que Netflix se développe dans la diffusion en continu de jeux côté serveur, auquel cas il sera probablement également confronté aux mêmes problèmes d'approbation de l'App Store.

Vous l'aurez compris, il s'agit pour le moment d'une formule à la Apple Arcade : un abonnement mensuel unique qui déverrouille l'accès à une bibliothèque de jeux exclusifs aux USA, au Royaume-Uni et dans quelques autres pays dont la France.