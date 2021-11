FuboTV veut racheter Molotov qui vient de s'offrir un nouveau design

Véritable petite révolution pour l'accès aux chaînes de télévisions en direct, Molotov TV a changé les habitudes de centaines de milliers de Français. En quête de fonds depuis quelques temps, Xavier Niel ayant mis 30 millions l'an dernier, la société serait sur le point d'être rachetée par un groupe américain.

Un rachat à 164,3 millions de dollars

La force de Molotov TV est à peu près celle de son potentiel acquéreur FuboTV, à savoir une interface fluide, complète et accessible sur de nombreux supports (tablettes, smartphones, TV connectées, boitier connectés...).



La firme américaine a en effet annoncé son intention de racheter Molotov pour 190 millions de dollars, soit 164 millions d’euros. Reste que les autorités doivent valider ou non cette transaction d'ici le début de l’année 2022.

D'après les informations de TechCrunch, Jean-David Blanc resterait à la tête de Molotov, FuboTV promettant de renforcer l'équipe parisienne pour mieux s'implanter en France.

Une nouvelle interface pour Molotov

Pour convaincre les investisseurs, Molotov a justement lancé une nouvelle version hier avec une interface revue au niveau des pages programmes et personnalité, une refonte technique du play vidéo, un lifting des pages chaînes et offres, ainsi qu'une simplification du menu. Ce dernier propose désormais une recherche plus accessible en haut à droite dixit les développeurs. En vérité, la recherche a été recasée pour permettre d'implanter deux nouveaux onglets dans la barre du bas pour les utilisateurs gratuits (boutique et in-app). Sans oublier un nouveau Widget XL sur iPadOS 15 qui exploite mieux la grande taille d'écran.



Résultat, les contenus sont mieux mis en avant (image plus grande) et les boutons d'action plus accessibles. Dommage par contre que la fonction SharePlay d'Apple ne soit pas prise en compte.

