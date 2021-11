Le patron de Johnson & Johnson (Big Pharma) rejoint le board d’Apple

il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

Apple a annoncé qu'Alex Gorsky, PDG de la multinationale pharmaceutique Johnson & Johnson, rejoignait le conseil d'administration de la société basée à Cupertino. Gorsky a des décennies d'expérience dans le segment de la santé, et on s'attend à ce qu'il agisse en tant que conseiller d'Apple pour les technologies en rapport avec ce secteur.

Big Pharma rejoint Apple

L'annonce a été faite par Apple avec une déclaration du PDG de l'entreprise Tim Cook, qui a salué la carrière de Gorsky en tant que leader prospère. Apple le décrit comme « l'un des principaux innovateurs en recherche et développement pour les technologies de la santé émergentes ».

Alex est depuis longtemps un visionnaire dans le domaine des soins de santé, appliquant sa perspicacité, son expérience et sa passion extraordinaires pour la technologie à la cause de l'amélioration de la vie et de l'édification de communautés en meilleure santé. Nous sommes ravis de l'accueillir au conseil d'administration d'Apple, et je sais que nous bénéficierons tous de son leadership et de son expertise.

Arthur Levinson, président du comité directeur d'Apple, a souligné comment Gorsky a aidé Johnson & Johnson à apporter des technologies de pointe à "certains des défis les plus urgents et les plus complexes des soins de santé". Il fait certainement référence au vaccin à vecteur adénoviral contre la Covid-19.



Quant à Alex Gorsky, le cadre souligne qu'il partage les valeurs d'Apple et croit que l'entreprise a le potentiel de changer des vies.

J'ai longtemps partagé la conviction d'Apple selon laquelle la technologie a le potentiel d'améliorer la vie et de créer des communautés plus saines. C'est un honneur de rejoindre le conseil d'administration d'Apple et de faire partie d'une entreprise axée sur les valeurs qui innove constamment pour permettre et améliorer notre façon de vivre.

Bien que Gorsky soit devenu PDG de Johnson & Johnson en 2012, il travaille pour l'entreprise depuis 1988, étant passé dans de nombreux services tels que les ventes, la gestion et le marketing. Le PDG de Johnson & Johnson plaide également pour l'amélioration des services de santé mentale pour les anciens combattants de l'armée américaine et leurs familles.

Apple ne précise pas la façon exacte dont Gorsky aidera l'entreprise, mais il est connu publiquement qu'Apple a travaillé sur diverses technologies de santé, notamment les capteurs de l'Apple Watch et également des fonctionnalités axées sur la santé mentale..