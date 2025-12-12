Économisez sur Microsoft Office 2021 pour Mac : licence à vie pour seulement 44,99 € !

Que vous travailliez sur un Mac ou un PC Windows, Microsoft Office reste un incontournable pour de nombreuses tâches. Word, Excel, PowerPoint… ces applications sont mondialement connues pour une bonne raison. Si vous ne possédez pas encore la suite logicielle la plus populaire au monde, c’est le moment idéal pour y remédier grâce à la vente spéciale Godeal24 sur les licences à vie de Microsoft Office.

Les utilisateurs Mac peuvent obtenir un accès à vie à MS Office Home & Business 2021 pour Mac et équiper leur appareil de ces logiciels éprouvés pour seulement 44,99€ (au lieu de 249€). C’est le prix le plus bas de l’année. Une seule clé vous donne un accès permanent aux versions complètes de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (Basic) et OneNote sur un Mac — idéal pour les petites entreprises, les étudiants, les indépendants ou toute personne souhaitant une productivité complète sans abonnement.



Vous avez également la possibilité de travailler hors ligne, sans dépendre d’une connexion cloud. Avant d’acheter, assurez-vous simplement de respecter les exigences système : macOS 13 ou version ultérieure, au moins 4 Go de RAM et 10 Go d’espace de stockage disponible.



De plus, si vous avez besoin de MS Office Professional 2021 pour Windows, vous pouvez obtenir une licence à vie pour encore moins : seulement 29,28€ (au lieu de 249€).



Ce sont parmi les meilleures offres de l’année — ne les laissez pas passer !

Obtenez les meilleures offres pour MS Office sur MAC

Clés Windows officielles à vie dès 6 € !

Pack économique avec -62 % (Code promo "MAC62") :

Pourquoi faire confiance à Godeal24 ?

Godeal24, une société partenaire des produits Microsoft, offre des licences 100 % authentiques avec livraison numérique instantanée, une note TrustPilot « Excellente » de plus de 98 % et un support client disponible 24/7 à service@godeal24.com.

Ceci est un article sponsorisé par Godeal24.

