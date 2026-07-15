L'Apple Watch n'aura pas de batterie amovible en Europe, tout comme l'iPhone

Bonne nouvelle pour Apple : l’Apple Watch et de nombreux autres wearables comme les AirPods ne seront finalement pas obligés de rendre leur batterie amovible par l’utilisateur. La Commission européenne a adopté une exemption qui évite à ces appareils une refonte majeure de leur design. Quant à l'iPhone, Apple a également trouvé la parade.

Pourquoi une telle exemption ?

Le règlement européen sur les batteries impose en principe que les batteries intégrées dans les produits soient amovibles et remplaçables par l’utilisateur tout au long de la vie de l’appareil. Cependant, la Commission a reconnu que cette obligation posait problème pour les petits wearables :

Smartwatches (dont l’Apple Watch)

Lunettes connectées

Bracelets et trackers de fitness

Autres appareils compacts et scellés

Les raisons invoquées : ouvrir ces appareils pour accéder à la batterie pourrait compromettre leur sécurité, leur étanchéité ou leur durabilité. Certains sont tout simplement trop petits pour permettre un remplacement sûr par un utilisateur lambda.

L’exemption a été adoptée par la Commission après une large consultation publique (associations de consommateurs, industriels et États membres). Elle doit encore être examinée par le Parlement européen et le Conseil de l’UE. Si personne ne s’y oppose, elle entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel.

La Commission insiste : cette mesure n’est pas une réponse à des pressions extérieures (notamment américaines concernant les lunettes connectées de Meta), mais une décision technique pour garantir des produits plus sûrs. On doute tout de même que le lobbying de la tech y soit totalement étranger.

Et l’iPhone dans tout ça ?

Contrairement à ce que certaines rumeurs laissaient entendre, l’iPhone n’est pas concerné par l’obligation de batterie amovible par l’utilisateur.

Un règlement spécifique aux smartphones (2023/1670, en vigueur depuis juin 2025) propose des critères alternatifs qu'Apple respecte déjà pleinement depuis plusieurs années :

Endurance de la batterie : depuis l’iPhone 15, Apple garantit 1 000 cycles de charge avec au moins 80 % de capacité restante (et même 83 % après 500 cycles).

: depuis l’iPhone 15, Apple garantit de charge avec au moins de capacité restante (et même 83 % après 500 cycles). Étanchéité : norme IP68 depuis l’iPhone XS (résistance à l’immersion jusqu’à 2 mètres, voire 6 mètres sur les modèles plus récents).

Grâce à ces performances, Apple n’a pas besoin de modifier le design de ses iPhone pour rendre la batterie accessible à l’utilisateur final.

Un règlement plus large (2023/1542), qui entrera en vigueur en février 2027, impose bien l’amovibilité des batteries pour la plupart des appareils électroniques, mais il prévoit des exemptions et n’ajoute pas d’exigences supplémentaires spécifiques pour les smartphones.

Ce que cela change (ou pas) pour les utilisateurs européens

L’ Apple Watch pourra conserver son design compact et étanche actuel sans contrainte majeure.

pourra conserver son design compact et étanche actuel sans contrainte majeure. Les iPhone continuent d’offrir une excellente longévité de batterie grâce aux optimisations logicielles et matérielles d’Apple, ce qu'on devrait encore constater avec l'iPhone 18 Pro et l'iPhone Ultra en septembre.

continuent d’offrir une excellente longévité de batterie grâce aux optimisations logicielles et matérielles d’Apple, ce qu'on devrait encore constater avec l'iPhone 18 Pro et l'iPhone Ultra en septembre. Les utilisateurs européens ne verront pas de changement radical dans la conception de ces appareils.

Apple peut donc continuer à proposer des produits fins, étanches et durables tout en respectant le cadre réglementaire européen.

Qu’en pensez-vous ? Cette exemption vous semble-t-elle justifiée pour des appareils comme l’Apple Watch ? Souhaitez-vous que les batteries soient plus facilement remplaçables sur les smartphones à l’avenir ?