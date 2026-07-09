iPhone 18 Pro Max serait le plus lourd jamais conçu par Apple

Selon les dernières rumeurs, l’iPhone 18 Pro Max pourrait être le modèle le plus lourd de l’histoire d’Apple selon le leaker Ice Universe. Une augmentation significative de son poids est attendue en raison de plusieurs améliorations matérielles majeures.

Un poids en forte hausse

Les fuites récentes indiquent que l’iPhone 18 Pro Max pourrait peser nettement plus que l’iPhone 17 Pro Max, plus de 240 grammes.



Cette augmentation serait due à trois facteurs :

Une batterie beaucoup plus grande (visant une autonomie record). Le plus impactant ici.

Un châssis renforcé et un module photo plus imposant avec ouverture variable.

Des matériaux premium et une construction plus robuste.

Apple semble avoir fait le choix de privilégier l’autonomie et les performances au détriment de la finesse et de la légèreté, une tendance déjà amorcée sur les modèles récents. Mais c'est aussi le moyen de mettre en avant son iPhone Air et le futur iPhone Ultra.

Autres caractéristiques attendues

Écran : Toujours 6,9 pouces, probablement avec des bordures encore plus fines.

: Toujours 6,9 pouces, probablement avec des bordures encore plus fines. Puce : A20 Pro, encore plus puissante et efficace.

: A20 Pro, encore plus puissante et efficace. Appareil photo : Capteur principal 48 MP avec ouverture variable, améliorations majeures en basse lumière et vidéo.

: Capteur principal 48 MP avec ouverture variable, améliorations majeures en basse lumière et vidéo. Design : Aluminium renforcé, nouveau coloris possible, et un format légèrement plus épais.

Pourquoi ce choix ?

Apple mise sur une expérience utilisateur premium :

Meilleure autonomie (un des points les plus demandés par les utilisateurs du Pro Max).

Meilleures performances IA (Apple Intelligence).

Meilleure qualité photo/vidéo.

Le Pro Max a toujours été le modèle « sans compromis » de la gamme. Cette année, Apple semble pousser encore plus loin cette logique.

Comparaison avec les modèles précédents

L’iPhone 18 Pro Max pourrait peser environ 3 % de plus que l’iPhone 17 Pro Max, ce qui en ferait le plus lourd de l’histoire récente d’Apple, peut-être à égalité avec l'iPhone 14 Pro Max ou un poil plus.

iPhone 18 Pro Max : +240 g (rumeur)

iPhone 17 Pro Max : 233 g

iPhone 16 Pro Max : 227 g

iPhone 15 Pro Max : 221 g

iPhone 14 Pro Max / 13 Pro Max : 240 g

Apple avait réussi à alléger ses modèles Pro Max ces dernières années grâce au titane. Avec l’iPhone 18 Pro Max, la marque semble revenir à un poids plus élevé pour intégrer une batterie plus grande et un module photo renforcé.



Si vous recherchez le meilleur iPhone possible en termes d’autonomie, d’écran et de photo, l’iPhone 18 Pro Max s’annonce comme une bête de course, même s’il sera un peu plus lourd. Le lancement est prévu pour septembre 2026. D’ici là, les rumeurs devraient continuer à affluer sur ce modèle, ainsi que ses congénères.