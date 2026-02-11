Le modem C2 d’Apple serait compatible avec la 5G satellite sur iPhone 18 Pro

Les futurs modèles iPhone 18 Pro, attendus pour septembre 2026 aux côtés de l'iPhone Fold premier du nom, devraient intégrer une connectivité satellite 5G avancée grâce au modem maison C2 d’Apple, selon une récente fuite publiée par la source chinoise « Fixed Focus Digital » sur Weibo. Une bonne nouvelle mais qui ne devrait pas changer la vie de 99,9 % des clients.

Le C2 inauguré cette année

Le leaker affirme que le modem C2 - qui ferait ses débuts sur la gamme iPhone 18 Pro cette année - prendra en charge la norme NR-NTN (New Radio Non-Terrestrial Networks). Cette technologie permet des connexions directes entre le smartphone et des satellites, ces derniers agissant comme des tours cellulaires lointaines. Cela pourrait offrir un accès internet 5G complet dans les zones sans couverture terrestre, et potentiellement sans avoir besoin de pointer le téléphone vers le ciel ni de se trouver en extérieur, contrairement aux limitations actuelles.



C’est la première fois que le support NR-NTN est explicitement associé au modem C2 d’Apple en tant que fonctionnalité technique de sa puce modem.

Cette rumeur fait écho à plusieurs informations précédentes sur les ambitions satellites d’Apple pour 2026 :

En octobre 2025, Wayne Ma (The Information) rapportait qu’Apple prévoyait d’ajouter la prise en charge des réseaux 5G non terrestres (dont les satellites) sur iPhone dès cette année, permettant un accès internet complet par satellite.

En novembre 2025, Mark Gurman (Bloomberg) confirmait cette piste en évoquant le développement d’une technologie « satellite over 5G ». Selon lui, cela permettrait aux iPhone de se connecter à des tours cellulaires qui utilisent des satellites comme backhaul pour améliorer la couverture là où les réseaux traditionnels sont absents. Cependant, sa description penche davantage vers un système pour les opérateurs plutôt que vers une connexion directe téléphone-satellite, comme le suggèrent la dernière fuite et le rapport de Ma.

Gurman mentionnait également plusieurs fonctionnalités satellites supplémentaires en cours de développement :

Une API permettant aux applications tierces d’utiliser la connexion satellite.

Des fonctionnalités Apple Plans alimentées par satellite.

La possibilité d’envoyer des photos via des messages satellites.

Une connectivité satellite améliorée (potentiellement toujours active, même dans une poche ou à l’intérieur).

Le calendrier de ces fonctionnalités avancées reste incertain et elles pourraient ne pas être prêtes pour le lancement initial de la connectivité satellite 5G. Leur arrivée dépendra probablement de mises à niveau importantes de l’infrastructure satellite (notamment celle de Globalstar, partenaire actuel d’Apple dont elle détient désormais 20 %).

Les capacités satellites actuelles sur iPhone

Pour rappel, les capacités satellites actuelles des iPhone (depuis l’iPhone 14) se limitent à :

Appels d'urgence SOS

Messages d’urgence

Localiser

Assistance routière

Ces fonctions nécessitent une vue dégagée du ciel et offrent uniquement un débit faible. Le modem C2 devrait être nettement plus performant que les versions précédentes C1 et C1X, avec notamment un possible support mmWave 5G et des performances se rapprochant davantage des modems Qualcomm qu’il est destiné à remplacer sur les modèles Pro.



« Fixed Focus Digital » a déjà fait ses preuves par le passé, notamment en révélant en avance le nom « iPhone 16e » pour le successeur de l’iPhone SE. Mais la vraie confirmation n'aura lieu qu'en septembre, date du keynote iPhone d'Apple.