Les petits détails à connaître sur l'iPhone 17e

Hier, Apple a officiellement présenté l'iPhone 17e, son modèle d'entrée de gamme dans la famille iPhone 17 parue en septembre 2025. Il apporte plusieurs améliorations notables par rapport à l'iPhone 16e, tout en restant au même prix de départ : 719 € en France ou 599 $ aux États-Unis. Malgré plusieurs nouveautés majeures, certains détails sont passé sous les radars, notamment sur la batterie, le processeur ou encore l'appareil photo.

Les nouveautés majeures de l'iPhone 17e

Rappelons tout d'abord les principales nouveautés mises en avant par Apple pour son nouvel iPhone :

Puce A19 (la même que sur l'iPhone 17 standard, ou presque, cf plus bas).

(la même que sur l'iPhone 17 standard, ou presque, cf plus bas). Support MagSafe complet (charge sans fil jusqu'à 15 W Qi2, fixation magnétique pour accessoires).

(charge sans fil jusqu'à 15 W Qi2, fixation magnétique pour accessoires). Verre Ceramic Shield 2 (jusqu'à 3x plus résistant aux rayures).

(jusqu'à 3x plus résistant aux rayures). Modem C1X d'Apple (jusqu'à 2x plus rapide en 5G/cellulaire que le précédent).

(jusqu'à 2x plus rapide en 5G/cellulaire que le précédent). Stockage de base doublé : 256 Go (au lieu de 128 Go sur l'iPhone 16e), avec option 512 Go disponible.

: 256 Go (au lieu de 128 Go sur l'iPhone 16e), avec option 512 Go disponible. Nouvelle couleur Rose , en plus de Noir et Blanc.

, en plus de Noir et Blanc. Caméra principale Fusion 48 Mpx avec fonctions portrait avancées.

avec fonctions portrait avancées. Batterie offrant jusqu'à 26 heures de lecture vidéo (identique à l'iPhone 16e en specs annoncées).

L'iPhone 17e conserve un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces (OLED avec encoche, 60 Hz, sans Dynamic Island ni Always-On), une caméra avant TrueDepth 12 Mpx, et un design familier.

Les détails et limites de l'iPhone 17e

Quatre détails plus discrets que vous avez peut-être loupés :

Puce A19 bridée sur le GPU :

L'iPhone 17e intègre une version « binned » de la puce A19 avec CPU 6 cœurs (2 performance + 4 efficacité) et GPU 4 cœurs (plus les Neural Accelerators et ray tracing matériel).

En comparaison, l'iPhone 17 standard a un GPU 5 cœurs. Cela se traduit par des performances graphiques légèrement inférieures dans les jeux exigeants ou les tâches GPU-intensives, mais la différence reste minime pour la plupart des usages quotidiens. C'est cohérent avec l'iPhone 16e (qui avait déjà un GPU 4 cœurs sur A18). eSIM uniquement dans encore plus de pays :

Contrairement à l'iPhone 16e (eSIM-only uniquement aux États-Unis), l'iPhone 17e n'a pas de slot nano-SIM physique dans plusieurs régions : États-Unis, Canada, Mexique, Japon, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Guam, Koweït, Oman, Qatar, et d'autres territoires associés au modèle A3575. Ce n'est pas le cas en France ni en Europe. Capacité batterie inchangée :

La batterie reste à 4 005 mAh. Apple annonce exactement les mêmes autonomies que pour l'iPhone 16e (jusqu'à 26 h de vidéo). Cependant, grâce à la puce A19 plus efficiente et au modem C1X, certains tests réels pourraient montrer de légers gains en usage quotidiens. Portraits de nouvelle génération :

La nouvelle caméra 48 Mpx Fusion reconnaît automatiquement les personnes, chiens et chats, capture les informations de profondeur et permet de transformer n'importe quelle photo en portrait avec flou d'arrière-plan après la prise de vue. Vous pouvez aussi ajuster le point de focus dans l'app Photos pour un effet bokeh plus naturel et personnalisable. Mémoire vive (RAM) :

Toujours 8 Go (identique à l'iPhone 16e et à l'iPhone 17 de base).

En résumé, l'iPhone 17e corrige plusieurs reproches faits à son prédécesseur (MagSafe absent, stockage de base faible, modem plus lent) sans augmenter le prix. C'est un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui veulent un iPhone récent, performant en IA (Apple Intelligence) et jeux, sans payer le prix fort.

Précommandes et disponibilité :

Les précommandes de l'iPhone 17e débutent le mercredi 4 mars 2026 à 15h15 en France sur Apple.com et chez les revendeurs officiels comme Amazon.



Disponibilité en magasin et livraison à partir du mercredi 11 mars 2026 dans plus de 70 pays, dont la France, la Belgique, la Suisse et autres.