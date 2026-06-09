Apple Intelligence : il faut un iPhone 17 Pro ou Air pour en profiter à 100%

Apple vient de dévoiler un nouveau modèle encore plus puissant, capable de faire fonctionner Apple Intelligence dans son intégralité en local. Le problème : très peu d’appareils actuels sont compatibles.

Apple Intelligence : pourquoi les 12 Go de RAM changent vraiment quelque chose

Avec iOS 27, Apple a introduit un nouveau modèle d’IA embarqué qui exige au minimum 12 Go de RAM. Mais pour comprendre pourquoi c’est important, il faut d’abord saisir la différence entre ce modèle local et ce qui se passe sur les appareils qui ne l’ont pas.



Depuis le lancement d’Apple Intelligence, le système fonctionne sur deux niveaux. Le premier est le traitement en local, directement sur l’appareil, sans connexion réseau. Le second est le Private Cloud Compute, une infrastructure cloud propre à Apple, sollicitée quand le calcul dépasse les capacités locales. Apple a toujours présenté ces deux niveaux comme complémentaires, avec la promesse que les données restent privées dans les deux cas.



Avec iOS 27, Apple introduit une troisième génération de ses modèles maison, les Apple Foundation Models. Et au coeur de cette mise à jour se trouve un nouveau modèle on-device baptisé AFM 3 Core Advanced : 20 milliards de paramètres, architecture sparse, nativement multimodal. C’est ce modèle qui nécessite 12 Go de RAM. Il est radicalement plus puissant que son prédécesseur, le modèle à 3 milliards de paramètres qui tournait avec 8 Go.

Ce qui change concrètement pour l’utilisateur incompatible, c’est que certaines fonctionnalités ne seront tout simplement pas disponibles en local. Les voix Siri expressives et la dictée avancée, deux des fonctions phares annoncées à la WWDC, sont réservées aux appareils compatibles. Ces fonctions ne basculent pas non plus sur le cloud comme alternative : elles sont purement absentes.



D’autres requêtes plus classiques continueront de fonctionner via le Private Cloud Compute, mais avec une latence plus élevée puisqu’elles transitent par des serveurs, et avec des quotas d’utilisation journaliers pour certaines d’entre elles. En clair, un iPhone 16 Pro ou un iPhone 17 standard ne sera pas bloqué, mais il accédera à une version allégée ou moins puissante d’Apple Intelligence.



Sur Mac, la situation est particulièrement frustrante pour les possesseurs de machines récentes. Les MacBook Air M3 et iMac M3 configurés avec 8 Go de RAM, vendus encore aujourd’hui en entrée de gamme, sont exclus du nouveau modèle. Un MacBook Air M2 avec 24 Go, lui, ne répond pas non plus aux exigences car la puce M2 est en dessous du seuil M3. La génération M4 s’en sort mieux : tous ces modèles embarquent 16 Go de RAM en configuration de base, et sont donc intégralement compatibles. Seul cas problématique dans cette famille, le MacBook Neo récemment lancé, qui plafonne à 8 Go et se retrouve de facto écarté malgré sa puce récente.



Sur iPad, le seuil M4 avec 12 Go crée une fracture à l’intérieur d’une même génération. Les iPad Pro M4 sortis en 2024 avec 256 Go ou 512 Go de stockage n’ont que 8 Go de RAM et sont incompatibles, tandis que leurs homologues à 1 To ou 2 To atteignent 16 Go et passent la barre. Les iPad Air M4, eux, embarquent uniformément 12 Go quelle que soit la capacité de stockage choisie, et sont donc tous compatibles. Quant aux iPad Pro M5 actuels, ils disposent de 12 ou 16 Go selon la configuration, et accèdent sans exception au nouveau modèle.