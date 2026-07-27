iOS 26.6 est disponible : ce qu’il faut savoir (+ les autres mises à jour 26.6)

Apple vient de déployer iOS 26.6, ainsi que les mises à jour équivalentes pour iPadOS, macOS, watchOS, tvOS et visionOS. Comme souvent avec les versions .6, il s’agit avant tout d’une mise à jour de maintenance, mais elle contient une nouveauté particulièrement intéressante en vue d’iOS 27.

La grande nouveauté : préparer iOS 27

Selon les notes de version officielles, iOS 26.6 optimise l’index Spotlight pour préparer l’arrivée d’iOS 27.

Concrètement, votre iPhone (ou iPad) commence dès maintenant à réindexer en profondeur le contenu de l’appareil. Cela permet d’éviter un long processus de réindexation le jour où vous passerez à iOS 27, notamment pour les nouvelles capacités de recherche et de Siri. Si vous remarquez une activité un peu plus soutenue en arrière-plan dans les prochains jours, c’est normal.

Corrections de bugs et améliorations

Outre cette préparation, iOS 26.6 (build 23G71) apporte son lot de correctifs :

Résolution de problèmes dans HealthKit (notamment avec la pression artérielle et certaines statistiques)

(notamment avec la pression artérielle et certaines statistiques) Correction d’un bug d’affichage des captures d’écran HDR dans Messages

Améliorations pour Object Capture et les Stickers

et les Divers correctifs de stabilité et de sécurité. iOS 26.6 et iPadOS 26.6 résolvent d’ailleurs près de 90 problèmes de sécurité allant de l'App Store au Neural Engine. Plusieurs failles du noyau et de WebKit ont été corrigées, ainsi que des problèmes de Wi-Fi, Siri et de traitement d'image de l'iPhone. Les détails complets apparaissent dans le document d'assistance à la sécurité d'Apple.

Les autres systèmes

Les mêmes mises à jour arrivent simultanément sur :

iPadOS 26.6

macOS 26.6 (build 25G72)

(build 25G72) watchOS 26.6 (build 23U67)

(build 23U67) tvOS 26.6 (build 23L6773)

(build 23L6773) visionOS 26.6 (build 23O770)

Elles se concentrent également sur la stabilité, les correctifs de sécurité et l’optimisation en vue des prochaines versions majeures. macOS Tahoe 26.6 a plus de 130 correctifs de vulnérabilités.



Parallèlement, Apple propose macOS 14.8.8 (build 23J620) et macOS 15.7.8 (build 24G824) pour les Mac qui n’ont pas installé macOS 26 Tahoe.

Faut-il l’installer ?

Oui, sans hésitation. C’est une mise à jour légère qui prépare déjà le terrain pour iOS 27 tout en corrigeant des bugs et en renforçant la sécurité. Elle est recommandée pour tous les appareils compatibles.

L’installation se fait comme d’habitude via Réglages → Général → Mise à jour logicielle.

Vous avez déjà installé iOS 26.6 ? Avez-vous remarqué une activité d’indexation plus importante ?