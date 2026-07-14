iOS 27 : la bêta publique est disponible, découvrez comment l'installer

Après plusieurs semaines de tests réservés aux développeurs, Apple ouvre enfin les portes de ses nouveaux systèmes d'exploitation au grand public. Les bêtas publiques 27 sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs inscrits au programme Apple Beta Software.

La bêta publique de tous les OS 27 est enfin disponible

Comme l'avait annoncé Mark Gurman de Bloomberg hier soir, Apple vient de déployer la bêta publique complète de sa génération logicielle 27. iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 et tvOS 27 sont désormais accessibles à tous, sans compte développeur.



Cette version publique arrive une semaine après la troisième bêta développeur et lui est identique. Elle permet à n'importe quel utilisateur inscrit au programme de tester les nouveautés avant leur sortie officielle prévue en septembre, dont Siri AI, la version repensée de l'assistant vocal capable de conversations et d'actions plus poussées. Ah non pas en Europe, c'est vrai...

Public betas are live! 🚀



More responsive, reliable, and delightful. Tap into the all-new Siri AI, transform your images with new Clean Up and Extend tools in Photos, and so much more. pic.twitter.com/SQLfILRUKb — Greg Joswiak (@gregjoz) July 13, 2026

Comment installer la bêta publique ?

Inscrivez-vous gratuitement sur beta.apple.com. Sur votre iPhone, allez dans Réglages → Général → Mise à jour logicielle → Mises à jour bêta. C'est aussi valable sur iPad, Mac, etc. Sélectionnez iOS 27 bêta publique (redémarrez si l’option n’apparaît pas). Suivez les instructions à l’écran.

Compatibilité et fonctionnalités phares

iOS 27 est compatible à partir de l’iPhone 11, comme iOS 26 l'an passé. Cependant, les fonctionnalités Apple Intelligence (dont le nouveau Siri AI) sont réservées à l’iPhone 15 Pro et modèles plus récents (et pour le moment absent en Europe). D'ailleurs, le nouveau Siri soumis à une liste d’attente. Rendez-vous dans Réglages → Siri pour vous inscrire (cela peut prendre plusieurs semaines), si vous êtes hors de l'UE et de la Chine.

Principales nouveautés iOS 27

Nous avions fait un article complet avec les nouveautés iOS 27, mais voici les principales :

Design Liquid Glass amélioré.

Performances globales optimisées, avec des gains de 30 à 80 % selon les cas (ouverture d'app, transfert AirDrop, combinaison 5G + Wi-Fi, etc).

Outils photos par IA.

Fonctionnalités de sécurité enfant renforcées.

Siri AI beaucoup plus intelligent et contextuel.

Un égaliseur sur les AirPods.

etc.

Mises en garde importantes

Il faut le savoir, les bêtas restent instables dans l'ensemble, bien qu'iOS 27 bêta 1 était plus fluide qu'iOS 26 en version finale. En installant une bêta, vous risquez :

Des bugs et ralentissements.

Des applications incompatibles.

Des problèmes avec CarPlay.

Sauvegardez toujours votre iPhone avant d’installer une bêta. Idéalement, utilisez un iPhone secondaire pour tester. La bêta publique d’iOS 27 permet à tous les utilisateurs de découvrir les nouveautés avant la sortie finale prévue en septembre. Si vous êtes curieux et prudent, c’est l’occasion idéale de tester les améliorations de design, les performances et surtout la nouvelle Siri AI.