Saracroche : l'application iPhone qui bloque les appels et SMS indésirables

Saracroche est une application française qui bloque automatiquement les appels et SMS indésirables sur iPhone. Open source, respectueuse de la vie privée et légère, elle s'appuie sur une vaste base de données collaborative pour filtrer le démarchage avant même que votre téléphone ne sonne.

Saracroche : l'application qui fait le travail que la loi ne fait pas encore

En attendant l'entrée en vigueur cet été de la nouvelle loi encadrant le démarchage téléphonique, une application développée à Toulouse s'impose déjà comme la meilleure parade disponible sur iPhone et Android. Son nom, Saracroche, résume son ambition sans détour.



Le principe ne repose sur aucune inscription à un registre ni sur un consentement à obtenir de la part des professionnels. L'application s'appuie sur une base de plus de 17 millions de numéros identifiés comme liés au démarchage, construite à partir des préfixes réservés communiqués par l'ARCEP et enrichie en continu par les signalements de sa communauté d'utilisateurs. Une fois configurée dans les réglages d'appels et de messages d'iOS, elle agit en arrière-plan et rejette automatiquement les appels concernés, sans jamais toucher aux numéros déjà présents dans les contacts.

Ce qui distingue vraiment Saracroche du reste des bloqueurs d'appels comme Orange Téléphone tient moins à son efficacité, réelle mais jamais totale par nature, qu'à sa transparence. L'application est entièrement open source, ne collecte aucune donnée personnelle et fonctionne sans publicité, avec un poids sur iPhone limité à seulement quelques mégaoctets. Elle a également étendu son filtrage aux SMS indésirables, un fléau tout aussi répandu que les appels commerciaux et longtemps ignoré par les solutions existantes. Et pour couronner le tout, elle est dotée d'une interface Liquid Glass.



Reste une limite structurelle que ni Saracroche ni aucune application équivalente ne pourra résoudre seule : un numéro jamais signalé passera toujours, au moins une fois, avant d'être ajouté à la liste. Plus la communauté s'agrandit, plus la base de données s'enrichit de numéros frauduleux et moins vous recevez d'appels indésirables.

Télécharger l'app gratuite Saracroche : bloqueur d'appels