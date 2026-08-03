Google Health synchronise enfin ses données avec l'app Santé d'Apple

Les utilisateurs de Fitbit sur iPhone n'ont plus besoin de jongler entre plusieurs applications pour suivre leur santé. Une mise à jour de Google Health permet désormais de synchroniser directement les données des trackers Fitbit avec l'app Santé d'Apple, une fonction attendue depuis longtemps.

Google simplifie la synchronisation entre son app santé et celle d'Apple sur iPhone

Porter un traceur Fitbit tout en gardant l'app Santé d'Apple comme tableau de bord principal a longtemps relevé du bricolage. Il fallait soit accepter que ses données de sommeil ou d'activité restent cantonnées à l'app Google, soit passer par un intermédiaire payant comme Health Sync pour faire le lien entre les deux mondes. Avec la version 5.05 de Google Health, ce contournement devient inutile.



L'app, qui a repris l'héritage de Fitbit sur iOS depuis le lancement des trackers Fitbit Air en mai, ne se contente plus de piocher dans les données déjà présentes sur l'iPhone. Elle peut désormais y déposer les siennes : séances de sport, sommeil, constantes vitales, nombre de pas. Le sens de circulation qui manquait est enfin ouvert.

Le paramétrage se joue à deux endroits. Dans Google Health, la rubrique dédiée aux connexions permet d'activer l'écriture vers Apple Santé. Côté iPhone, tout se passe dans l'onglet Partage de l'app Santé, où Google Health apparaît désormais comme une source capable d'écrire des données, et pas seulement d'en lire.



Google a construit tout un écosystème santé autour de Fitbit et de ses montres Pixel, avec sa propre app, ses propres graphiques, son propre historique. Autoriser ces données à migrer vers l'app d'un concurrent revient à admettre que beaucoup d'utilisateurs d'iPhone ne veulent pas d'un deuxième tableau de bord santé, aussi soigné soit-il. L'application Santé d'Apple reste le point de passage obligé sur iOS, même pour du matériel qui n'a jamais porté la pomme.



La mise à jour ajoute au passage les Smart Health Links, un moyen de transmettre un résumé de dossier médical à un médecin ou à un proche via un lien ou un QR code, pour l'instant réservé aux utilisateurs américains.