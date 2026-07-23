WhatsApp : l'iPad devient enfin autonome, CarPlay se modernise

WhatsApp continue d'enrichir son application avec plusieurs nouveautés importantes. Au programme : un iPad enfin autonome, une intégration CarPlay largement améliorée et quelques fonctionnalités bien pratiques pour le quotidien.

WhatsApp coupe enfin le cordon avec l'iPhone sur iPad et CarPlay

WhatsApp vient d'annoncer une série de nouveautés qui changent discrètement la nature de l'application sur les appareils Apple. Jusqu'ici, l'iPad restait dépendant d'un iPhone pour fonctionner : il fallait lier les deux appareils pour espérer discuter depuis sa tablette. Cette contrainte disparaît. Il est désormais possible de créer un compte WhatsApp directement depuis l'iPad, sans passer par un iPhone au préalable. Un numéro de téléphone reste nécessaire pour recevoir le code de vérification, mais l'iPad devient ensuite un appareil autonome à part entière, et non plus un simple relais d'affichage.



Mais ce n'est pas tout. On le voit aussi avec la refonte de l'intégration CarPlay, qui prenait jusqu'à présent la poussière face à des concurrents plus aboutis. L'app permet maintenant d'écouter et de dicter des réponses, de lancer un appel, de consulter l'historique récent et d'accéder à ses contacts favoris, le tout sans toucher l'iPhone. Android Auto reçoit exactement les mêmes ajouts, preuve que WhatsApp ne traite plus l'écosystème Apple à part.

Deux ajouts plus discrets complètent ce paquet de mises à jour. Sur web et desktop, les PDF s'ouvrent désormais directement dans une conversation, avec la possibilité de surligner ou d'annoter le document sans le télécharger, grâce à un partenariat technique avec Adobe Acrobat. Et pour ceux qui aiment partager leurs découvertes musicales, un morceau écouté sur Apple Music ou Spotify peut désormais atterrir en quelques secondes dans son Statut.



Pendant de nombreuses années, WhatsApp est resté en retrait par rapport à certains de ses concurrents en matière de fonctionnalités. Une situation compréhensible pour une application qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs actifs, mais il est encourageant de constater que le rythme des nouveautés s'est nettement accéléré ces derniers temps.